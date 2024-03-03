Tatil sitesi dolandırıcılığına dikkat!

Yaz mevsimi yaklaşırken dolandırıcıların yeni yöntemi özellikle tatil siteleri olmaya başladı. Otellerin saatlerini kopyalayıp vatandaşa sahte siteler üzerinden rezervasyon satıyorlar. Son zamanlarda sahte internet siteleri çoğaldı. Son iki yılda tatil ve seyahat dolandırıcılığında yüzde 110 artış görüldü. Dolandırıcılar yapay zekayla popüler otellerin sitelerini birebir kopyalayarak sahte ilanlar yayınladı.
Uzmanlar ise internet üzerinden tatil rezervasyonu yapmak isteyenleri güvenilir siteler kullanmaları konusunda uyardı.
Uzman isim şu ifadeleri konu ile ilgili kullandı;
Bildiğimiz, tanıdığınız, güvendiğimiz şirketlerin otellerin veya tatil ajanslarının sitelerine ortalama siteleri olarak taklit edebiliyorlar. Yapay zekayla hazırlamış oldukları fotoğraflar, videoları kullanarak insanları kandırmaya hedefliyorlar. Özellikle bir para ödemesi yapacağınız, bir şeyi satın alacağınız zaman bir linke tıklamanızı isteniyorsa lütfen iki kere düşünün. Gerekiyorsa dediğimiz gibi herkese ilgili şirketlere telefon açarak bunu anlamaya çalışın.
Kaynak: cnntürk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.