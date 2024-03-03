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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
03 Mar 2024 - 20:41- Siyaset G:

Kocaman: İkinci SEKA Park Kartepe’de olacak

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Seçim beyannamesini açıklayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Eşme ve Uzuntarla arasında yapılacak olan yürüyüş parkuru ve Gölpark ikinci SEKA Park olacak. Kartepeliler gölleri ile buluşacak” dedi.

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Kocaman: İkinci SEKA Park Kartepe’de olacak mask
Kocaman: İkinci SEKA Park Kartepe’de olacak
Kocaman: İkinci SEKA Park Kartepe’de olacak
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AK Parti Kartepe Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapacağı projelerin beyannamesini Ataevler Kültür Merkezi’nde açıkladı. Beyanname açıklamasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Sami Çakır,  AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti eski il başkanları Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan, Mehmet Ellibeş, Cumhur İttifakına bağlı partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Kocaman’ın beyanname açıklamasında büyük coşku yaşandı.

Kocaman: İkinci SEKA Park Kartepe’de olacak

MİLLETİMİZ DESTEK VERİRSE 5 YIL DAHA HİZMET EDECEĞİZ

Mustafa Kocaman’ın beyanname açıklamasında kültür merkezinin içi ve dışı dolup taştı, katılım çok yüksek oldu. Büyük coşkunun yaşandığı beyanname açıklamasında konuşan Kocaman, 2019 yılından bu yana yaptığı çalışmaları anlattıktan sonra yeni dönemde yapacağı çalışmaları tek tek açıkladı. Kendisine destek veren tüm partililere, teşkilat üyelerine, davaya destek veren herkese teşekkür eden Kocaman, “Aradan 5 yıl gelip geçti. Eğer milletimiz bize sahip çıkarsa önümüzde bir 5 yılımız daha var.

Kocaman: İkinci SEKA Park Kartepe’de olacak

SÖZ VERDİKLERİMİZİ YAPARIZ

Biz beyanname odaklı yöneticiler değiliz. Milletimizin önceliği değişirse elbette onları da yaparız. Kartepe öyle bir yer ki 5 dakikada bisiklet ile İzmit’e gidebiliyorsunuz. Deprem korkusu olmayan 3-4 katlı evlerimizde huzurla yaşıyoruz. Metro hattı, yeni yapılacak hızlı trenin Kocaeli’nin merkez istasyonu Kartepe’de, artık bizim bir teleferiğimiz, Ormanyamız, adliyemiz, uluslararası fuar merkezi, Cengiz Topelimiz var. Biz söz verdiğimiz tüm projeleri yapacağız. Güçlü, kalkınmış bir Kartepe’ye hizmet edeceğiz ve katkıda bulunacağız.

Kocaman: İkinci SEKA Park Kartepe’de olacak

SUADİYE YOLUNU YAPACAĞIZ

Kartepe’ye devlet hastanesi için tüm hazırlıklar yapıldı ve yatırım programına alındı. 100 yataklı hastanemiz Diş Hastanesinin yanında hayat bulacak. Körfez-Kartepe metro hattı bakanlığımız yapacak ve metroya bineceğiz. EDOK Komutanlığında 1000 dönümlük alanda Millet Bahçesini yapacağız. Derbent meydan projesini yapacağız. Maşukiye giriş kavşağının ikinci etabını yapacağız ve seçimden sonra başlayacağız. Suadiye Çepni Duble yolunu 2019’da yapamamıştık. Çünkü Karayolları müsaade etmedi. 18 uygulamasını yapıp derhal bu çalışmayı yapacağız.

Kocaman: İkinci SEKA Park Kartepe’de olacak

İSTASYON MAHALLESİNDE KATLI OTOPARK YAPILACAK

Ataşehir Kent çarşısı için yerimiz hazır. Haftanın belli günlerinde semt pazarı diğer günlerinde ise çarşı olarak kullanılacak. İstasyon Mahallesindeki trafik sıkışıklığını biliyoruz. İstasyon Mahallesinde katlı otopark yaparak otopark sorunun çözeceğiz. İstasyon Mahallesi’nin Ataevler bölgesinden D-100’e çıkış ile ilgili sorunun çözümü için çalışma yapıyoruz. Mezarlık düzenlemeleri devam ediyor. Kent estetiği için prestijli caddelerimize devam edeceğiz.

Kocaman: İkinci SEKA Park Kartepe’de olacak

AVM YAPACAĞIZ

Kartepe’de artık şuyulandırmayı bitirmek istiyoruz. Tüm köylerimizde ve beldelerimizde şuyulandırmayı bitireceğiz. Sıfır atık ile tasarruf eden bir belediye olmak istiyoruz. Tarım ve hayvancılık çalışmaları ile ilgili desteklemelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sapanca yolu üzerinde ek hizmet binamızın yanında belediyemize 140 dönümlük arazi kazandırdık. Bu alanda bir AVM yapmak istiyoruz. Gençlerimizin bir arada olacağı, sosyalleşeceği bir yer olmasını istiyoruz. Aynı zamanda bu proje ile belediyemize de bir kaynak oluşturmak istiyoruz.

600 KİŞİLİK KÜLTÜR MERKEZİ

Çocuklarımıza bir Aqua Park kazandırmak istiyoruz. İkinci olimpik yüzme havuzu kazandıracağız. 6 spor salonumuz var. Bunları çoğaltacağız. Su sporları merkezi yapacağız. Engelsiz akademi yapacağız. Mahalle spor kompleksleri yapacağız. Spor ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz. Eğitime destek vereceğiz. Kadim gençlik çalışmasını yapmaya devam edeceğiz. Kartepe’de genç akademi 3’ü açacağız. Sosyal desteklerimizi ve sosyal tesislerimizi yapmaya devam edeceğiz. Kartepe Kent meydanında 600 kişilik kültür sanat merkezini yapacağız. Belli bölgelere düğün solanları ve kültür merkezleri yapacağız.

FİLİSTİN’DE ZULÜM BİTMEDEN FESTİVAL YAPMAYACAĞIZ

Suadiye, Çepni ve Şefkatiye mahallelerimize hitap eden bir mesire alanı yapacağız. Sağlık kent konutlarının yanında kent yaşam parkı yapacağız. Maşukiye kültür park ek tesisi yapacağız. Festivallerimizi devam edeceğiz ama Filistin’de bu zulüm bitmedikçe festival yapmayacağız. Ama ben inanıyorum ki bir gün kazanacağız. O gün festivallerimizi yapacağız.

Kocaman: İkinci SEKA Park Kartepe’de olacak

ULUSLARARASI FUAR ALANI GELECEK

Eşme-Uzuntarla doğa Yürüyüş Parkuru ve Gölpark projesi yapacağız. Büyükşehir ile birlikte hayata geçireceğiz. İzmit’e SEKA Park neyse bu çalışmada aynısı olacak. Kocaeliler göle kavuşacak. Göle bir tesis yapmayacağız. Gölü koruyarak doğal bir parkur yapacağız. Buranın içme suyu havzası olduğunu unutmadan hareket edeceğiz. Müzelerimizle Kartepe’de birçok turizm alanları olacak. Uluslararası Fuar Merkezi 320 dönümlük alana inşa edilecek. İçinde fuar merkezi, AVM, kafeler olacak. Bu eser Kartepe’ye yapıldığında ilçenin gelişimi çok hızlı olacaktır. Kartepe Çocuk Park ve Macera alanı yapacağız” dedi.

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03 Mar 2024 - 20:41 Kocaeli/ Kartepe- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Serdar - Ulaşım ve trafik için; Hipodrom doğusuna Kartepe tren istasyonu şart. Köseköy istasyonu çok nüfusun olmadığı bir yerde kaldı. Kent merkezine yakın tren istasyonu yapılmalı. Aynı şekilde Maşukiye tren istasyonu ve Maşukiye Tem kavşağı gerekli. Salim Dervişoğlu caddesini Kartepe kent merkezine duble şekilde getirmek lazım. Çuhane caddesi 2x2 şerit duble olmalı. D100 Akmeşe kavşağı yonca kavşak haline getirilmeli ve Kuzey Marmara Otoyolu Asım Kibar OSB kavşağı bağlantısına uzatılmalı. Alikahya stadyuma getirelecek olan tramvay Dumlupınara ordanda kett metkezine ulaştırılmalı. D100 Ormanya mevkisinden güneye maşukiyeye kadar dublu bir bulvar yapılarak Maşukiye ve Ormanya bu yol ile birleştirilmeli.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Mart 21:45

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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