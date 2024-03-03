Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

Mucize ikili öksürüğü şıp diye kesiyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte bilhassa grip vakalarında artış yaşandığını belirtiyor. Üst solunum rahatsızlıkları ile kendini gösteren boğaz enfeksiyonu ise kişinin sık sık öksürmesine yol açıyor. Bu da kısa sürede boğazda yanmaya neden olabiliyor. Ciddi boğaz hastalıklarına davetiye çıkarması muhtemel bu sorunu doğal yöntemlerle ortadan kaldırmak mümkün. İşte o mucize ikili...

Mucize ikili öksürüğü şıp diye kesiyor! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Soğuk algınlığına yakalanan birçok vatandaş, sürekli öksürdükleri için geceleri uykusuz kaldıklarını belirtip kendilerini yorgun hissettiklerini vurguluyor. Boğazı kurutana kadar süren öksürükler için bu doğal yöntem denemeye değer olabilir.

Keçiboynuzu ya da üzüm pekmezi ve tereyağı ile hazırlayabileceğiniz karışım ile öksürüğün önüne geçmek mümkün.

BOĞAZI YUMUŞATIP MİKROPLARIN SAYISINI AZALTIYOR

Cezveye koyduğunuz 1 su bardağı pekmeze yarım çay bardağı su ilave edin.

Kısık ateşte kaynattığınız bu karışama 1 yemek kaşığı tereyağ ekleyin.

Katı hale gelen bu karışımı, ılık olması kaydıyla günde 2 kez 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz.

Tereyağı pekmez kürü hem öksürükten tahriş olan boğazın yumuşamasını sağlar hem de mikroplarında sayısını azaltır.

Cezveye koyduğunuz 1 su bardağı pekmeze yarım çay bardağı su ilave edin.

Kısık ateşte kaynattığınız bu karışama 1 yemek kaşığı tereyağ ekleyin.

Katı hale gelen bu karışımı, ılık olması kaydıyla günde 2 kez 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz.

Tereyağı pekmez kürü hem öksürükten tahriş olan boğazın yumuşamasını sağlar hem de mikroplarında sayısını azaltır.

- Bol sıvı tüketin.

- Zencefil, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde boğazının yumuşamasını sağlar. Süreklilik gösteren öksürük için zencefil çayı içebilirsiniz.

- Tuzlu su ile gargara yapın.

- Bir miktar nane yağını bir buhar makinesine ekleyip solumak da faydalı olabilir.

- Sıktığınız limon suyuna biraz bal ilave edin. Bu karışım, boğazınızı yatıştırabilir.

Kaynak: cnntürk

03 Mar 2024 - 20:46 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.268.961 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Sessiz salgın: HIV mask
Sessiz salgın: HIV
Alzheimer ilaçlarıyla ilgili gerçekler mask
Alzheimer ilaçlarıyla ilgili gerçekler
Bu alışkanlıkları devam ettirmeyin! Kalp krizi riskini artırıyor mask
Bu alışkanlıkları devam ettirmeyin! Kalp krizi riskini artırıyor
Pankreas vakalarında korkutan artış mask
Pankreas vakalarında korkutan artış
Aman dikkat! Elektronik sigara içtikten sonra bu şikayet başlıyorsa... mask
Aman dikkat! Elektronik sigara içtikten sonra bu şikayet başlıyorsa...
HIV gizli bir pandemi gibi mask
HIV gizli bir pandemi gibi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL