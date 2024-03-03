Mucize ikili öksürüğü şıp diye kesiyor!

Soğuk algınlığına yakalanan birçok vatandaş, sürekli öksürdükleri için geceleri uykusuz kaldıklarını belirtip kendilerini yorgun hissettiklerini vurguluyor. Boğazı kurutana kadar süren öksürükler için bu doğal yöntem denemeye değer olabilir.

Keçiboynuzu ya da üzüm pekmezi ve tereyağı ile hazırlayabileceğiniz karışım ile öksürüğün önüne geçmek mümkün.

BOĞAZI YUMUŞATIP MİKROPLARIN SAYISINI AZALTIYOR

Cezveye koyduğunuz 1 su bardağı pekmeze yarım çay bardağı su ilave edin.

Kısık ateşte kaynattığınız bu karışama 1 yemek kaşığı tereyağ ekleyin.

Katı hale gelen bu karışımı, ılık olması kaydıyla günde 2 kez 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz.

Tereyağı pekmez kürü hem öksürükten tahriş olan boğazın yumuşamasını sağlar hem de mikroplarında sayısını azaltır.

Cezveye koyduğunuz 1 su bardağı pekmeze yarım çay bardağı su ilave edin.

Kısık ateşte kaynattığınız bu karışama 1 yemek kaşığı tereyağ ekleyin.

Katı hale gelen bu karışımı, ılık olması kaydıyla günde 2 kez 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz.

Tereyağı pekmez kürü hem öksürükten tahriş olan boğazın yumuşamasını sağlar hem de mikroplarında sayısını azaltır.

- Bol sıvı tüketin.

- Zencefil, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde boğazının yumuşamasını sağlar. Süreklilik gösteren öksürük için zencefil çayı içebilirsiniz.

- Tuzlu su ile gargara yapın.

- Bir miktar nane yağını bir buhar makinesine ekleyip solumak da faydalı olabilir.

- Sıktığınız limon suyuna biraz bal ilave edin. Bu karışım, boğazınızı yatıştırabilir.

Kaynak: cnntürk