Büyükakın: Teleferik hayal diyenler mahcup olacak

Kartepe Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapacağı projelerin beyannamesini Ataevler Kültür Merkezi’nde açıkladı. Beyanname açıklamasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, önemli açıklamalarda bulundu.
MAHCUP OLACAKLAR
Teleferik ile ilgili eleştirilerde CHP’li milletvekillerini hatırlatan Büyükakın, “Bizim yaptıklarımızı küçük görenler, teleferik hayal diyenler önümüzdeki günlerde biraz mahcup olacaklar. Ama ben mahcup olmalarını da istemiyorum. Teleferiği onlar için de yaptık. Onlar konuşur biz yaparız. Aramızdaki fark bu. Nasip olursa Cumartesi günü teleferiğin ilk binişini yapacağız.
İTTİFAKIN EN İYİ ÖRNEĞİYİZ
Ben bugün burada takım olduğumuzu ve burada anlatılan tüm sözlerin arkasında olduğunu söylemek için geldim. Takım olmak çok önemli. Genel seçimlerde iki önemli ittifak vardı. Cumhur İttifakı hala yerinde duruyor ama diğerleri dağıldı. Gaye ve niyet bir ise ittifak olur. Ama sizin niyetiniz koltuksa böyle tepe takla olursunuz. Biz Kocaeli’de Türkiye’de kurulan ittifakın en iyi örneğini gösterdik. Çok büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Türkiye yüzyılını şehirlerini, Kocaeli’sini, Kartepesi’ni inşa etmek için bir ve beraberiz. 31 Mart’a zafer kazanacağız. Bu söyle bir zafer olacak ki kimse kaybetmeyecek, kimse kaybetmeyecek” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitlii - Başkanım Teleferik önemli bir hizmet ama, fiyatı makul olursa herkes yararlanır bu hizmetten. Mesela gidiş dönüş yetişkin en fazla 150 lira, çocuk 100 lira olsa iyi olur.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.