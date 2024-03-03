Büyükakın: Teleferik hayal diyenler mahcup olacak

Kartepe Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapacağı projelerin beyannamesini Ataevler Kültür Merkezi’nde açıkladı. Beyanname açıklamasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, önemli açıklamalarda bulundu.

MAHCUP OLACAKLAR

Teleferik ile ilgili eleştirilerde CHP’li milletvekillerini hatırlatan Büyükakın, “Bizim yaptıklarımızı küçük görenler, teleferik hayal diyenler önümüzdeki günlerde biraz mahcup olacaklar. Ama ben mahcup olmalarını da istemiyorum. Teleferiği onlar için de yaptık. Onlar konuşur biz yaparız. Aramızdaki fark bu. Nasip olursa Cumartesi günü teleferiğin ilk binişini yapacağız.

İTTİFAKIN EN İYİ ÖRNEĞİYİZ

Ben bugün burada takım olduğumuzu ve burada anlatılan tüm sözlerin arkasında olduğunu söylemek için geldim. Takım olmak çok önemli. Genel seçimlerde iki önemli ittifak vardı. Cumhur İttifakı hala yerinde duruyor ama diğerleri dağıldı. Gaye ve niyet bir ise ittifak olur. Ama sizin niyetiniz koltuksa böyle tepe takla olursunuz. Biz Kocaeli’de Türkiye’de kurulan ittifakın en iyi örneğini gösterdik. Çok büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Türkiye yüzyılını şehirlerini, Kocaeli’sini, Kartepesi’ni inşa etmek için bir ve beraberiz. 31 Mart’a zafer kazanacağız. Bu söyle bir zafer olacak ki kimse kaybetmeyecek, kimse kaybetmeyecek” dedi.