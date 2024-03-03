Isıran köpek sokakta olmamalı

Kocaeli Devlet Hastanesi’ne giden Karakuş, burada kuduz tedavisi gördü ve 4 kuduz iğnesi yapıldı. Hastanede şikayetlerini dile getirmesine rağmen kimsenin süreç ile ilgilenmediğini belirten Karakuş, “Benim şikayetlerimi kimse ciddiye almadı. Önceki gün Doğu Kışla Parkı eski Real AVM’nin arka kısmında kapalı pazar çıkışında köpeği gördüm. Kimse bu köpeği almamış dahi. Herkese saldıran bir köpek. Buradan çocuklarımız okula gidiyor. Bu konuda daha fazla özen gösterilmesini istiyoruz ama kimsenin umurunda olduğunu düşünmüyorum. Biz sokak köpeklerinin tamamını alın demiyoruz ama saldırgan olanlar, insanları ısıranlar bir şekilde toplanmalı ve eğitilmeli. Yoksa sokaklarda bu kez insanlar köpeklere zarar vermeye başlayacak. İlgili kurumların bu sıkıntıları çözmesini istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Alamancı - Bu nasıl bir yorum,ısırmayan köpek sokakta olmayacak,avrupda sokak köpeği gibi birsey yok,yok yok yok,her yer köpek yazık bu hayvanlara,barınak diye birsey var,nerde bu devlet.
Malta - Dünya bankası 29 Ekim ortaokulu önü sürü haldeler her gün korku ,stres okula gidip gelirken. Ama ne belediye ne muhtar hiç bir işe yaradıkları yok!
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.