Isıran köpek sokakta olmamalı

Kocaeli Devlet Hastanesi’ne giden Karakuş, burada kuduz tedavisi gördü ve 4 kuduz iğnesi yapıldı. Hastanede şikayetlerini dile getirmesine rağmen kimsenin süreç ile ilgilenmediğini belirten Karakuş, “Benim şikayetlerimi kimse ciddiye almadı. Önceki gün Doğu Kışla Parkı eski Real AVM’nin arka kısmında kapalı pazar çıkışında köpeği gördüm. Kimse bu köpeği almamış dahi. Herkese saldıran bir köpek. Buradan çocuklarımız okula gidiyor. Bu konuda daha fazla özen gösterilmesini istiyoruz ama kimsenin umurunda olduğunu düşünmüyorum. Biz sokak köpeklerinin tamamını alın demiyoruz ama saldırgan olanlar, insanları ısıranlar bir şekilde toplanmalı ve eğitilmeli. Yoksa sokaklarda bu kez insanlar köpeklere zarar vermeye başlayacak. İlgili kurumların bu sıkıntıları çözmesini istiyoruz” dedi.