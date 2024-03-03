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Kocaeli’de 5 ilçede elektrikler kesilecek (4 Mart Kocaeli Elektrik Kesintisi)

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SEDAŞ’ın gerçekleştireceği planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 5 ilçede elektrikler kesilecek.

Kocaeli’de 5 ilçede elektrikler kesilecek (4 Mart Kocaeli Elektrik Kesintisi) mask
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Kocaeli’de 4 Mart Pazartesi günü 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kandıra, Derince, Başiskele, Karamürsel ve Gölcük’te kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:

PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
57115KOCAELİKANDIRA DOĞANCILI SARISU MEVKII, SARISU MEVKİİ KÜME EVLER04.03.202409:0015:30
57225KOCAELİKANDIRA SARIGAZI, SARIGAZİ CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SARIGAZI DURAKLI MEVKII, SARIGAZİ DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER04.03.202409:0017:00
57463KOCAELİDERİNCE ÇINARLI BAYIR SK., BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BUDAK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, ESENYEL SK., GEYİK SK., KAFKAS SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KOZA SK., KUMRU SK., NARLI SK., YELKEN, YELKEN SK.04.03.202409:0017:00
57464KOCAELİDERİNCE ÇINARLI, FATİH SULTAN GEZER SK., ISIL, IŞIL SK., KIRAÇ SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK., YALÇIN SK.04.03.202409:0017:00
57465KOCAELİBAŞİSKELE BARBAROS, SERDAR DIVAN YOLU, DİVAN YOLU SK., DUT, EYLEM SK., SEMERCI ALI, SEMERCİ ALİ SK.04.03.202409:0017:00
57466KOCAELİBAŞİSKELE BARBAROS ÇALIK SK., FAZIL, HIZIR SK., KAKTÜS SK., KÖŞEM SK., OSMANİYE SK., SASTIM, SİPAHİ SK., ÜMİT SK.04.03.202409:0017:00
57467KOCAELİBAŞİSKELE BARBAROS, YESILYURT, YEŞİLKENT, YEŞİLYURT ADİL SEKMEN SK., ASALET SK., BAKIŞ SK., BURSA CD., ÇALIK, ÇINARLI SK., EBE GÜMECİ SK., EBUBEKİR CD., EDANUR, ELMA ÇİÇEĞİ SK., EVIM, EVİM SK., FAZIL SK., GAZI OSMAN PASA, GÜNEŞLİ SK., GÜRKAN SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE SK., HAKİMİYET SK., HAREMTEPE SK., HAYRETTİN KAPTAN SK., HİKMET SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., HOS, HOŞ SK., HOYLAN SK., İKİZDERE SK., İMAR SK., İYİDERE SK., KAÇMAZ SK., KADİR AĞA SK., KIRAZ ÇIÇEGI, KİRAZ ÇİÇEĞİ SK., KÖSEM, KURULTAY SK., KÜME SK., MADEN SK., MEHTER SK., MEYDAN SK., MILLET, MILLI HAKIMIYET, MILLI HAKIMIYET CD., MİLLET CD., MİLLİ HAKİMİYET CD., MUHTAR CAFER, MUHTAR CAFER SK., NECİP FAZIL CD., SAĞLIK YOLU SK., SIPAHI, SÖĞÜT SK., ŞAŞTIM SK., TANTAOĞLU CD., TURGUT ÖZAL, YOLDAS SK., YOLDAŞ SK., YUNUS EMRE, YÜRÜYÜŞ CD.04.03.202413:0014:00
57539KOCAELİKARAMÜRSEL ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ, YALAK DERE CD.04.03.202409:3017:30
57564KOCAELİGÖLCÜK ŞEHİTLER 405. SK., 406. SK., 407., 407. SK., 408. SK., 409. SK., 413. SK., 480. SK., KARADENİZ CD.04.03.202410:0015:00

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, İstanbul, ilçe

03 Mar 2024 - 21:32 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

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