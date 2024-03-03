Kocaeli’de 5 ilçede elektrikler kesilecek (4 Mart Kocaeli Elektrik Kesintisi)

Kocaeli’de 4 Mart Pazartesi günü 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kandıra, Derince, Başiskele, Karamürsel ve Gölcük’te kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|57115
|KOCAELİ
|KANDIRA
|DOĞANCILI
|SARISU MEVKII, SARISU MEVKİİ KÜME EVLER
|04.03.2024
|09:00
|15:30
|57225
|KOCAELİ
|KANDIRA
|SARIGAZI, SARIGAZİ
|CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SARIGAZI DURAKLI MEVKII, SARIGAZİ DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER
|04.03.2024
|09:00
|17:00
|57463
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI
|BAYIR SK., BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BUDAK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, ESENYEL SK., GEYİK SK., KAFKAS SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KOZA SK., KUMRU SK., NARLI SK., YELKEN, YELKEN SK.
|04.03.2024
|09:00
|17:00
|57464
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI, FATİH SULTAN
|GEZER SK., ISIL, IŞIL SK., KIRAÇ SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK., YALÇIN SK.
|04.03.2024
|09:00
|17:00
|57465
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|BARBAROS, SERDAR
|DIVAN YOLU, DİVAN YOLU SK., DUT, EYLEM SK., SEMERCI ALI, SEMERCİ ALİ SK.
|04.03.2024
|09:00
|17:00
|57466
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|BARBAROS
|ÇALIK SK., FAZIL, HIZIR SK., KAKTÜS SK., KÖŞEM SK., OSMANİYE SK., SASTIM, SİPAHİ SK., ÜMİT SK.
|04.03.2024
|09:00
|17:00
|57467
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|BARBAROS, YESILYURT, YEŞİLKENT, YEŞİLYURT
|ADİL SEKMEN SK., ASALET SK., BAKIŞ SK., BURSA CD., ÇALIK, ÇINARLI SK., EBE GÜMECİ SK., EBUBEKİR CD., EDANUR, ELMA ÇİÇEĞİ SK., EVIM, EVİM SK., FAZIL SK., GAZI OSMAN PASA, GÜNEŞLİ SK., GÜRKAN SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE SK., HAKİMİYET SK., HAREMTEPE SK., HAYRETTİN KAPTAN SK., HİKMET SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., HOS, HOŞ SK., HOYLAN SK., İKİZDERE SK., İMAR SK., İYİDERE SK., KAÇMAZ SK., KADİR AĞA SK., KIRAZ ÇIÇEGI, KİRAZ ÇİÇEĞİ SK., KÖSEM, KURULTAY SK., KÜME SK., MADEN SK., MEHTER SK., MEYDAN SK., MILLET, MILLI HAKIMIYET, MILLI HAKIMIYET CD., MİLLET CD., MİLLİ HAKİMİYET CD., MUHTAR CAFER, MUHTAR CAFER SK., NECİP FAZIL CD., SAĞLIK YOLU SK., SIPAHI, SÖĞÜT SK., ŞAŞTIM SK., TANTAOĞLU CD., TURGUT ÖZAL, YOLDAS SK., YOLDAŞ SK., YUNUS EMRE, YÜRÜYÜŞ CD.
|04.03.2024
|13:00
|14:00
|57539
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ, YALAK DERE CD.
|04.03.2024
|09:30
|17:30
|57564
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ŞEHİTLER
|405. SK., 406. SK., 407., 407. SK., 408. SK., 409. SK., 413. SK., 480. SK., KARADENİZ CD.
|04.03.2024
|10:00
|15:00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.