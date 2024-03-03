Gebzespor’a büyük darbe

PUAN FARKI İKİYE ÇIKTI
Ligin ilk yarısını en yakın rakiplerinin 5 puan önünde tamamlayan Gebzespor, iki hafta önce maç eksiğiyle liderliği Çorluspor’a kaptırmıştı. Mor-Beyazlı ekip, 21.hafta maçında da İstanbul’da Feriköyspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Gebzespor, 70.dakikada yediği gole cevap veremedi, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Feriköy Stadı’nda oynanan çok gergin geçen maça güvenlik nedeniyle Gebzespor taraftarı alınmadı. Lider Çorluspor da İstanbul deplasmanında TAÇ Spor sınavındaydı. 0-0 biten maçta Çorluspor haftayı 1 puanla tamamladı, Gebzespor’un kaybetmesiyle de puan farkını ikiye çıkardı. Uğur ULUDAĞ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.