Gebzespor’a büyük darbe

PUAN FARKI İKİYE ÇIKTI

Ligin ilk yarısını en yakın rakiplerinin 5 puan önünde tamamlayan Gebzespor, iki hafta önce maç eksiğiyle liderliği Çorluspor’a kaptırmıştı. Mor-Beyazlı ekip, 21.hafta maçında da İstanbul’da Feriköyspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Gebzespor, 70.dakikada yediği gole cevap veremedi, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Feriköy Stadı’nda oynanan çok gergin geçen maça güvenlik nedeniyle Gebzespor taraftarı alınmadı. Lider Çorluspor da İstanbul deplasmanında TAÇ Spor sınavındaydı. 0-0 biten maçta Çorluspor haftayı 1 puanla tamamladı, Gebzespor’un kaybetmesiyle de puan farkını ikiye çıkardı. Uğur ULUDAĞ