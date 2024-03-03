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Gebzespor’a büyük darbe

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BAL’da bu sezon 3.Lig hedefi ile yola çıkan Gebzespor, ligin ikinci yarısına çok iyi başlamadı. Mor-Beyazlı ekip, Çorluspor yenilgisinden sonra Pazar günü de Feriköyspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

Uğur Uludağ
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Gebzespor’a büyük darbe mask
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PUAN FARKI İKİYE ÇIKTI

Ligin ilk yarısını en yakın rakiplerinin 5 puan önünde tamamlayan Gebzespor, iki hafta önce maç eksiğiyle liderliği Çorluspor’a kaptırmıştı. Mor-Beyazlı ekip, 21.hafta maçında da İstanbul’da Feriköyspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Gebzespor, 70.dakikada yediği gole cevap veremedi, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Feriköy Stadı’nda oynanan çok gergin geçen maça güvenlik nedeniyle Gebzespor taraftarı alınmadı. Lider Çorluspor da İstanbul deplasmanında TAÇ Spor sınavındaydı. 0-0 biten maçta Çorluspor haftayı 1 puanla tamamladı, Gebzespor’un kaybetmesiyle de puan farkını ikiye çıkardı.  Uğur ULUDAĞ

 

# hafta, İstanbul

03 Mar 2024 - 21:38 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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