3 gün önce hastaneden paylaşım yapmıştı, yaşamını yitirdi

Darıca’da doğan, bir fabrikadan emekli olan Kamil Uysal, ilçenin tarihi ve kültürü ile yazdığı yazılarla dikkat çekiyordu. Bir internet haber sitesinin de sahibi olan Kamil Uysal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Kocaeli Ansiklopedisi’nde yazdığı yazılarla yer aldı. Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene katılan Kamil Uysal, yazılarının yer aldığı ansiklopediyi gösterirken gurur yaşadı.

AMELİYATA GİRMEDEN ÖNCE PAYLAŞIM YAPTI

Kamil Uysal 3 gün önce Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyata girmeden önce sosyal medya hesabından “Nasipse ameliyata hazırız” diye yazarak paylaşım yaptı. Bir rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınan Kamil Uysal operasyonun ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PAZARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Kamil Uysal’ın ölümünü öğrenenler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Kamil Uysal’ın cenazesi Pazartesi günü Darıca Yerli Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Darıca Yerli Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi