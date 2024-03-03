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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
03 Mar 2024 - 22:34- Spor G:

Aynı tas, aynı hamam

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Kocaelispor’da değişen bir şey yok. Ertuğrul Sağlam’dan sonra takımın başına geçen Mustafa Gürsel de çare olmadı. Takım yine kötü oynuyor, puan kayıpları devam ediyor. Erzurumspor deplasmanında da 1 puana razı olduk.

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Aynı tas, aynı hamam
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KÖTÜ FUTBOL DEVAM ETTİ

Ligde oynadığı son 3 maçta sahadan 2 puanla ayrılan, ikincilik yarışında ciddi hasar alan Kocaelispor, cumartesi günü Erzurumspor FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kocaelispor özellikle ilk yarısında hiçbir varlık gösteremediği maçın son 15 dakikasında Amaral ve Kharaishvili ile gol pozisyonu buldu, değerlendiremedi. Kocaelispor maçın genelinde beklenenin uzağında bir görüntü çizdi. Erzurumspor FK ise Emir’in kısa düşen pasında Eren ile net bir gol fırsatından yararlanamadı.

Aynı tas, aynı hamam

4 HAFTADA 9 PUAN KAYBETTİK

Bu maça çıkarken oynadığı son 3 maçında deplasmanda Boluspor ve Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan, sahasında Şanlıurfaspor’a kaybeden Kocaelispor, Erzurumspor FK maçında da deplasmanda 2 puan bırakarak son 4 maçında 9 puan kaybetti. Sakaryaspor’un haftayı galibiyetle kapatmasıyla birlikte temsilcimizin 3.lük koltuğunda da eskisi kadar rahat değil. Kocaelispor’un 4.sıradaki rakibiyle arasında sadece 2 puan kaldı. Yeşil siyahlılar gelecek hafta Tuzlaspor’u konuk edecek.

Aynı tas, aynı hamam

# kocaelispor, hafta

03 Mar 2024 - 22:34 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Korfezli Savaşçı - Tek santrafor inadindan vazgecmezse sonuç bu

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Mart 23:29
03

Îzmitli - Takım bizim takımımız fazla bir fark yok artı 3.yüz takımımıza şehrimize sahip çıkalım şimdi elle kol kola süperlige çıkıcaz inşALLAH pes etmek yakışmaz bizlere

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Mart 23:09
02

Chelykbash - Korkarım ki bu derece kötü futbol eşyanın tabiatı gereği bizi birkaç hafta sonraya Playoff hattının da dışına çıkartacak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mart 23:00
01

Serdar - İlk altı bile sorun artık teknik direktör değişikliği yanlış yönetim ondan önce gitmeliydi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mart 22:51
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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