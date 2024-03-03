Aynı tas, aynı hamam

KÖTÜ FUTBOL DEVAM ETTİ
Ligde oynadığı son 3 maçta sahadan 2 puanla ayrılan, ikincilik yarışında ciddi hasar alan Kocaelispor, cumartesi günü Erzurumspor FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kocaelispor özellikle ilk yarısında hiçbir varlık gösteremediği maçın son 15 dakikasında Amaral ve Kharaishvili ile gol pozisyonu buldu, değerlendiremedi. Kocaelispor maçın genelinde beklenenin uzağında bir görüntü çizdi. Erzurumspor FK ise Emir’in kısa düşen pasında Eren ile net bir gol fırsatından yararlanamadı.
4 HAFTADA 9 PUAN KAYBETTİK
Bu maça çıkarken oynadığı son 3 maçında deplasmanda Boluspor ve Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan, sahasında Şanlıurfaspor’a kaybeden Kocaelispor, Erzurumspor FK maçında da deplasmanda 2 puan bırakarak son 4 maçında 9 puan kaybetti. Sakaryaspor’un haftayı galibiyetle kapatmasıyla birlikte temsilcimizin 3.lük koltuğunda da eskisi kadar rahat değil. Kocaelispor’un 4.sıradaki rakibiyle arasında sadece 2 puan kaldı. Yeşil siyahlılar gelecek hafta Tuzlaspor’u konuk edecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Korfezli Savaşçı - Tek santrafor inadindan vazgecmezse sonuç bu
Îzmitli - Takım bizim takımımız fazla bir fark yok artı 3.yüz takımımıza şehrimize sahip çıkalım şimdi elle kol kola süperlige çıkıcaz inşALLAH pes etmek yakışmaz bizlere
Chelykbash - Korkarım ki bu derece kötü futbol eşyanın tabiatı gereği bizi birkaç hafta sonraya Playoff hattının da dışına çıkartacak
Serdar - İlk altı bile sorun artık teknik direktör değişikliği yanlış yönetim ondan önce gitmeliydi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.