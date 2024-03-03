Aynı tas, aynı hamam

KÖTÜ FUTBOL DEVAM ETTİ

Ligde oynadığı son 3 maçta sahadan 2 puanla ayrılan, ikincilik yarışında ciddi hasar alan Kocaelispor, cumartesi günü Erzurumspor FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kocaelispor özellikle ilk yarısında hiçbir varlık gösteremediği maçın son 15 dakikasında Amaral ve Kharaishvili ile gol pozisyonu buldu, değerlendiremedi. Kocaelispor maçın genelinde beklenenin uzağında bir görüntü çizdi. Erzurumspor FK ise Emir’in kısa düşen pasında Eren ile net bir gol fırsatından yararlanamadı.

4 HAFTADA 9 PUAN KAYBETTİK

Bu maça çıkarken oynadığı son 3 maçında deplasmanda Boluspor ve Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan, sahasında Şanlıurfaspor’a kaybeden Kocaelispor, Erzurumspor FK maçında da deplasmanda 2 puan bırakarak son 4 maçında 9 puan kaybetti. Sakaryaspor’un haftayı galibiyetle kapatmasıyla birlikte temsilcimizin 3.lük koltuğunda da eskisi kadar rahat değil. Kocaelispor’un 4.sıradaki rakibiyle arasında sadece 2 puan kaldı. Yeşil siyahlılar gelecek hafta Tuzlaspor’u konuk edecek.