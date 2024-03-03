Rögar kapağından lağım akıyor

Rögarın tıkandığını söyleyen vatandaşlar, “İlgili kurumlara yaşanan sıkıntıyı bildirdik. Sokağın ortasında bulunan rögar kapağından dışarıya su sızdığını ve bu suyun lağım koktuğunu söyledik. Ancak gelen giden yok. Burada sokakta çocuklar oynuyor, bu lağım bölgesinde ayaklarına ve ellerine bulaşacak olan pisliklerin hastalıklara neden olacağı biliniyor. Bu nedenle ilgili kurumların hızlı bir şekilde olaya müdahale etmesini istiyoruz” dedi.