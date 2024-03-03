Mehmet Enver Kandemir Seymen’e Aday

Başiskele’nin nezih mahallelerinden biri olan Seymen Mahallesi’ne muhtarlık adaylığını koyan Kandemir, “Tecrübe ile hizmet ve daha güzel bir Seymen için oylarınızı istiyorum. Daha güzel bir Seymen için hazırda bulunan birçok projem var ve bunları hizmete başlar başlamaz yerine getirmek için çalışacağım. Komşularımın desteğini alarak tecrübem ile birleştirip bütün imkanları seferber ederek mahallemizi daha yaşanılır bir yer yapıp üretken fikirleri ve projeleri de değerlendirmeye alıp gücümüzü birleştirerek Seymen’i el birliği ile daha güzel bir konuma taşımak niyetindeyim” dedi. Kandemir’in aza kadrosunda Osman Acar, Hüseyin Özmen, Halil Abay, Zafer Kotan, Hakan Günaydın, Reşat Kocatürk, Abdullah Doğan ve Ayşe Uzun yer alıyor.