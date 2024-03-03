Artvin’in kurtuluşu kutlanacak

Vakfın Başkanı Alaaddin Sarı, 7 Mart Perşembe günü Antikkapı’da yapılacak olan etkinliğe tüm Artvinlileri bir arada görmek için davetiyeleri gönderdi. Saat 19.00’da yapılacak programda çeşitli etkinliklere yer verilecek. Tüm Artvinliler bu programda bir araya gelecek.