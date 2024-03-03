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İsrail ordusu, bir kez daha Gazze'de insani yardım bekleyenlere saldırdı

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İsrail ordusu, bir kez daha Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, bir kez daha Gazze'de insani yardım bekleyenlere saldırdı mask
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Hamas ile Tel Aviv arasında barış görüşmeleri sürerken, İsrail ordusu bir kez daha Gazze'de insani yardım bekleyen sivillere saldırı düzenledi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürülmüş, onlarcası yaralanmıştı.

İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

TÜRK KIZILAYI YARDIM GÖNDERECEK

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yardım götürecek bir geminin daha Kızılay ekiplerince hazırlandığını ifade etti.

Yaklaşık 2 bin 700 tonluk yardım malzemesinin yüklemesinin devam ettiği geminin, Mersin'den hareket ederek Mısır'a ulaşacağını belirten Yılmaz, "Ardından yardım malzemelerimiz tırlarla Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılacak." bilgisini verdi.

Yılmaz, Türk Kızılayın Gazze için sürecin en başından beri devlet ve AFAD ile birlikte büyük bir yardım operasyonu gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Milletimizin emanetlerini Gazze halkına ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: NTV

# sosyal, ifade

03 Mar 2024 - 22:47 Kocaeli- Dünya --- Okunma

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