Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
03 Mar 2024 - 23:11- Magazin G:

Gölcüklü ünlü şarkıcı mirasını köpeğine bırakacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölcüklü şarkıcı Pınar Soykan, 5 milyon lira değerindeki evi ve geri kalan tüm mirasını köpeğine bırakacağını açıkladı.

Gölcüklü ünlü şarkıcı mirasını köpeğine bırakacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Şarkıcı Pınar Soykan, 5 milyon lira değerindeki evi dahil tüm mirasını "Kızım Soykan" adlı köpeğine bırakacağını duyurdu.

Şarkıcı Pınar Soykan, 5 milyon lira değerindeki evi dahil tüm mirasını Kızım Soykan isimli köpeğine bırakacağını belirtti.

Soykan, "Eşimin ve benim çocuğumuz yok. Bize bir şey olursa köpeğimizin geleceğini garantiye almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRK HUKUKUNDA MİRAS HAYVANA BIRAKILIR MI?

Soykan, kanunen bunun uygun olup olmadığını bilmediğini ama bu işlem için bir yol aradıklarını ifade etti. Durumu değerlendiren hukukçular Türk hukukunda mirasın hayvanlara direkt olarak bırakılmasının mümkün olmadığını belirtti. Miras hukuku genellikle insanlar arasında mal varlığının devri üzerine odaklanmıştır.

Kişinin bir vasiyetname ile kişilere ya da Hayvanları Koruma Derneği gibi bir derneğe, vakfa miras bırakılırken hayvanın gelecekteki bakımının garanti altına alınmasının istenebileceğini aktardı.

Kaynak: Yeniçağ

# ifade

03 Mar 2024 - 23:11 Kocaeli/ Gölcük- Magazin --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.268.961 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Mücahit Erbakan - Köpeğin yaşam süresi insana göre çok kısa sen şimdi bu köpeğe verirsin yarın o köpek ölür miras köpeğin varsa yavrusu yoksa kardeşlerine onlarda öldüyse yeğenlere:)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mart 23:21

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Survivor'un favori ismi diskalifiye oldu mask
Survivor'un favori ismi diskalifiye oldu
Gazeteci Yüksel Ercan’ın kızı nişanlandı mask
Gazeteci Yüksel Ercan’ın kızı nişanlandı
Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su diziden ayrılıyor mask
Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su diziden ayrılıyor
Ünlü yapımcı Mustafa Uslu: Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum! mask
Ünlü yapımcı Mustafa Uslu: Ailemle birlikte ülkeyi terk ediyorum!
Yanlış fenomen güldürdü mask
Yanlış fenomen güldürdü
Türkiye'yi kahreden taksici cinayeti o dizide işlendi! mask
Türkiye'yi kahreden taksici cinayeti o dizide işlendi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL