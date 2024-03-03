Aday Akbaba: Karamürsel AVM'yi kuracağız

GRUP BAŞKANVEKİLİ KAYA KATILDI

31 Mart'ta yapılacak 2024 Yerel Seçimleri öncesi Saadet Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Murat Akbaba, seçimden kazanan taraf olarak çıkması halinde hayata geçireceği projeleri ilan etti. Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki toplantıda projelerini açıklayan Belediye Başkan Adayı Akbaba'yı Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Saadet Partisi İl Başkanı Halil Kayın, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik, Belediye Meclis Üyesi Adayları, partililer, eş, dost, akrabaları yalnız bırakmadı. Akbaba projelerini açıklarken program sonunda Belediye Meclis Üyesi Adayları da sahneye çağrıldı.

BARAJIMIZ ÇEVRESİNE TESİSLER KURACAĞIZ

Projeleri açıklayan Belediye Başkan Adayı Murat Akbaba şunları söyledi "Karamürselimiz eşsiz doğasıyla 12 ilçesi arasında parlayan inci. İncimizin sorunlarına getireceğimiz çözümleri hazırladık. Karamürsel kadar güzelliklere sahip başka ilçelerimiz var. Örneğin Başiskele'deki Yuvacık Barajı. Barajla Başiskele yıl içerisinde binlerce turist ağırlıyor ve kazanç ilçeye kalıyor. Biz de de benzer bir bölge var, İhsaniye Barajı. Göreve geldiğimiz takdirde barajımız çevresine tesisler kuracağız ve ilçemize değer katacağız.

GENÇLERİMİZİ UYUŞTURUCU BATAĞINDAN UAAK TUTACAĞIZ

Kamp alanları kurarak ilçemize turizm geliri sağlayacağız. Parkur alanları kuracağız, go-kart, zipline gibi alanlar kurarak gençlerimizin enerjisini atmasını sağlayacağız. Karamürsel sportif faaliyetlerde büyük başarılar elde etmiş ama spor tesisleri bakımından eksiklerimiz var. Eksikleri gidereceğiz. ‘Güreş’ denildiğinde akla ilk Karamürsel gelecek. Çocuk geliştirme merkezi kuracağız. Çocuk parklarımızda güvenliği arttıracağız. Gençlik ve yaşam merkezleri inşa edecek, gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutacağız.

BELEDİYE BİNAMIZ ÖNCEKİ BİNAMIZ OLACAK

Halk Ekmek noktalarını arttıracağız. Atış poligonu çevresinde güvenliği arttıracağız. Belediye sosyal tesisleri artacak, uygun fiyatla hizmet verecek. Karamürsel AVM'yi kuracağız. AVM, Karamürsel Belediye Binası'nın dönüşümüyle olacak. Belediye binamız sahile komşu önceki binamız olacak. Esnaf da bunu istiyor. Vatandaşımız parasını İzmit'te harcayarak ilçeye geri geliyor. Karamürsel'imiz güzel bir AVM'ye kavuşacak. 5 adet Karamürsel'e gelmesi gereken marka var, bu AVM'ye bu markalar gelecek geri kalan dükkânları da esnaf alacak.

ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ SERVİSİ HİZMETİNE BAŞLAYACAĞIZ

Kapalı pazar alanlarını ilçemize kazandıracağız. Hayvan barınağını sahilimizden taşıyacağız. İnşaat ruhsat bedelleri uygun fiyata çekilecek. 100 metrekareye kadar tek katlı yapılar için ruhsat bedeli alınmayacak. Barınma ihtiyacı önümüzdeki dönemde çok daha büyük problem haline gelecektir, bunun önüne geçeceğiz. Kentsel dönüşüm destek birimi kuracağız. Ücretsiz öğrenci servisi hizmetine başlayacağız. Köyde yaşayan vatandaşlarımız için pazar yerleri kuracağız, pet şişe dönüşümüne önem vereceğiz.

KARAMÜRSEL'E TELEFERİK KAZANDIRILACAK

Çöp kutularımızın dışlarını temiz tutmak adına yıkayacağız. Emekli evleri kuracağız. Kültür ve turizm seyahatleri düzenleyeceğiz. Konuk evimiz olacak. Kapalı ve katlı otoparklar inşa edeceğiz kentte sorunun üstünü kapatacağız. Ortaya vizyon koymaya çalışıyoruz ve bu kentin güzelliğinin farkında bize 'Neden teleferik yok' diye sorabiliriz. 10 milyon dolara teleferik yapılabilir, milli görüş belediyeciliğiyle Karamürsel'e teleferik kazandırılacak. Lavabo ve bebek bakım odası sorunumuz var, çözeceğiz"