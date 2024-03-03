Başkan Adayı Kansu: Fabrika kurulursa ileri biyolojik arıtma sistemi de kurulacak

BAŞİSKELE'DEN İSİMLER DE KATILDI

31 Mart'ta seçmen 2024 Yerel Seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanırken siyasi partiler ve başkan adayları da çalışmalarını sürüyor. Bu kapsamda saha çalışmalarına devam eden YRP Kartepe Belediye Başkan Adayı Berat Kansu da seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini açıkladı. Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki toplantıda projelerini açıklayan Kansu'yu YRP MKYK Üyeleri Basri Çayır ve Mehmet Aras, YRP Başiskele İlçe Başkanı Kerim Can, YRP Kartepe İlçe Başkanı Hüseyin Bayır, YRP Başiskele Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel, partililer ve yakınları yalnız bırakmadı.

NE ÇALDIM NE DE ÇALDIRDIM

YRP MKYK Üyesi Mehmet Aras konuşmasında şunları söyledi: "Kandıra'dan geliyorum. Yeniden Refah Kandıra'da açık hava mitingi yaptı. Yer gök inledi, yer gök Yeniden Refah diyor. Atatürk'ü tanımadım ama İnönü'den Recep Tayyip Erdoğan' a kadar tüm liderleri gördüm ama arkasından tek dua edilen lider Necmettin Erbakan'dır. İki ihtilal gördüm, Menderes'in sallandığını gördüm. FETÖ Darbe Girişimi'ni gördüm. Her şey olabiliriz ama 'Amerika' dan banane' diyen Erbakan hocam kadar olamayız. Ben Belediye başkanlığı yaptım ne çaldım ne de çaldırdım. Mercedes'e binmedim, vardı ama Şahin'e bindim.

SALON AĞZINA KADAR DOLU

Zamanında Erbakan hocam beni aradı ve 'Aras komutan cephede belli olur. Doğru Kartepe' ye' dedi. Hemen eşimi, çocuklarımı bıraktım seçim bölgesine geldim. Bizi kapattılar ama bugün buradayız. Çare Doktor Fatih Erbakan'da ve Milli Görüş'te, başkasında değil. Görev yaptığım süreçte misafirler gelirdi, çay ikram edecektik fakat para yokmuş çay alamadık. Belediye başkanı olarak aldığım parayı işçi arkadaşlara verdim. Ben hala prefabrike evde oturuyorum, biz buyuz. Salon ağızına kadar dolu, her yer böyle. Bana davet geldi ama 'Erbakan hocama ihanet edemem' dedim"

AQUAPARK EĞLENCE MERKEZİ YAPACAĞIZ

Başkan Adayı Berat Kansu projelerini anlatırken şunları söyledi: "Kartepe Kadın Kooperatifi Birliği kuracağız ve hanımlarımızın kazançlarına katkı sağlayacağız. Belediye çocuk kreşleri kuracağız. Aktif gençlik merkezleri, sosyal tesisler kuracağız. Aquapark eğlence merkezi yapacağız. Ulaşım desteği sağlayacak, engelsiz taksi uygulamasını geliştireceğiz. Kartepe Tramvay Hattı'nı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma sonucu hayata geçireceğiz. Meslek atölyeleri kuracağız çünkü ara eleman sıkıntısı çekiliyor.

GDO'LU ÜRÜNLERDEN KURTULACAĞIZ

Tarım ve hayvancılığa tam destek vereceğiz. Çiftçiye makine ve ata tohumu desteği sağlayacağız. Alım garantili kooperatifler kuracağız. Soğuk hava depoları merhaba ve yağmur suyu depolama istasyonları kuracağız. Ata tohumu merkezi kuracağız ve yerli ata tohumu çiftçiye dağıtacağız. GDO'lu ürünlerden kurtulacağız. Bitkisel atık ve kompost tesisi kurulacak. Osmanlı Hamamı ve Termal Tesisi kurulacak. Köseköy Mahallesi'nde kapalı çarşı projemizi hayata geçireceğiz. Büyük bir hayvan barınağı inşa edeceğiz.

TEKNOLOJİ MERKEZİ İNŞA EDECEĞİZ

Belediye otoparkları inşa edeceğiz. Ulaşım çözümleri sağlayacağız ve kapalı otobüs durakları inşa edeceğiz. Güneş enerji santralleri kuracağız, güneş enerji panelleri ilçemizde kurulacak ve bunu Başiskele Belediye Başkanı'mız ile birlikte yapacağız. Uzay gözlem ve teknoloji merkezi inşa edeceğiz. Kartepe Halk Kayak Merkezi hizmete alınacak. Butik tesisler kuracağız, bölge halkının hizmetine sağlayacağız. Tesisin yolunu Arslanbey’den vereceğiz.

HAVA KİRLİLİĞİNİ ANLIK GÖZLEYECEĞİZ

Teleferik yapılıyor ama yanlış yapılan işler var. Biz Arslanbey tarafından da bir kalkış noktası yapılacak. Halk meclisleri kuracağız çünkü yönetimlere ulaşacağız. Bunun mimarı Necmettin Erbakan hocamdır. İsrafa ve ranta dur diyeceğiz, geldiğimiz gibi 'Hesapları getirin' diyeceğiz. Haddehane burada kurulabilir ama buranın havası kirletemez, dere ve akarsularına zarar vermez. O fabrika buraya kurulursa ileri biyolojik arıtma tesisiyle kurulacak. Hava kirliliğini anlık gözleyeceğiz, sularımızdan sürekli örnekler alacağız."