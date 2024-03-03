Uluslararası Öğrenciler Derneği’nde kongre yapıldı

TEK ADAY MEVCUT BAŞKANDI

Başta Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler olmak üzere kentteki yabancı uyruklu öğrencileri bir çatı altında toplamaya çalışan Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği’nde Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşen seçimli genel kurulda derneği yeni dönem başkanı seçildi. Genel kurula Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Genel Başkanı Abdullah Muhammed İslam başta olmak üzere farklı ülkelerden Kocaeli’ye gelen öğrenciler ve dernek üyeleri katıldı. Derneğin yeni dönem başkanlığına aday olan tek isim genel kurul öncesi de görevde bulunan Nebi Karakoyun oldu. Karakoyun derneğin yeni dönem başkanı oldu.

İLERİ SEVİYEYE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Derneğin yeni dönemde de başkanı olan Nebi Karakoyun yaptığı konuşmada: "Bugün Balkanlardan Kafkaslardan, Ortadoğu'dan Güney Amerika'dan farklı coğrafyalardan hatta Afrika’dan çok kıymetli misafirlerimizi, dostlarımızı görüyorum. Burası çok büyük bir gönül coğrafyası. Siz de bu gönül coğrafyasının birer elçilerisiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehirlerimize, ülkelerimize ve bölgemize verdiğimiz katkılarla kültür ve medeniyet coğrafyamızı daha ileri seviyelere taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR İÇİN TEBRİK EDİYORUM

UDEF Genel Başkanı Abdullah Muhammed İslam ise konuşmasında “62 dernek ve 19 temsilcilikle UDEF olarak uluslararası öğrencilerimizin yanında olmaya onlarla üretmeye, gönül coğrafyamızı geliştirerek genişletmeye gayret ediyoruz. Bu manada Kocaeli'de de güzel işler yapan Kocaeli uluslararası öğrenci derneğimizi bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve bundan sonra yapacağı güzel çalışmalar için tebrik ediyorum. UDEF olarak derneklerimizin, uluslararası öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.