Gurbetçilerin otomobili TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen O.U. idaresindeki SIG X 8181 Almanya plakalı BMW marka otomobil aynı yönde giden M.A. idaresindeki 15 ACS 136 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koptu. Sürücü O.U., sağ koltuktaki Serkan Küçük ve arka koltuktaki S.Ç. otomobilde sıkıştı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkartılan O.U. ve S.Ç., ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Serdar Küçük ise ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OTOMOBİLDE BOŞ BİRA ŞİŞELERİ BULUNDU

S.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilde boş alkol şişeleri olduğu görüldü. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçiş sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA