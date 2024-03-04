2 organize suç örgütü çökertildi

Sosyal medya hesabından operasyon hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-3 operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı suç örgütlerinin çökertildiğini duyurdu.
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 55 şüpheli yakalanırken, 61 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tüfek, 1,5 kg muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.