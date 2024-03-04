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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
04 Mar 2024 - 09:00- Siyaset G:

Başiskele Devlet Hastanesi’nin yapılacağı yer belli oldu

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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele’de yapılacak 100 yataklı devlet hastanesinin Seymen Millet Bahçesi’nin içerisinde yapılacağını açıkladı.

Başiskele Devlet Hastanesi’nin yapılacağı yer belli oldu mask
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SEYMEN MİLLET BAHÇESİ’NDE
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesinde seçim beyannamesini açıkladı. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen açıklamada konuşan başkan Özlü, daha önce  AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü tarafından duyurusu yapılan Başiskele Devlet Hastanesi’nin yapılacağı yeri de açıkladı. Yasin Özlü, 100 yataklı ve tek kişilik odalardan oluşacak olan Başiskele Devlet Hastanesi’nin Seymen Millet Bahçesi’nin içine yapılacağını açıkladı.

100 YATAK KAPASİTELİ OLYACAK
Özlü proje ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:
“Millet bahçesi içinde bir alan ayırdık. Hastane projesi Sağlık Bakanlığı yatırım programına girdi.100 yataklı ama tek kişilik odalar olacak. Hastane binasını, 555 bin metrekare alana sahip olacak Seymen Millet Bahçesinin ikinci etabında yapılacak.” dedi.  

Kaynak: İHA

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04 Mar 2024 - 09:00 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Kullar Ali - Baş sebebi KULLAR'a uzaklığı..Desteklerini esirgeme kullar..

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 04 Mart 11:22
01

Emre İşkodra - Kardeşim milletin ilçelerinizde kalmasının yolunu sağlayın artık, herkes İzmit' e geliyor bütün işlerini halletmek için. Bu sadece Başiskele için değil Kartepe ve Gölcük içinde geçerli. Neden herkes İzmit' e geliyor? Şu trafiği görmüyor musunuz? Büyükşehir belediye başkanı trafik konusunda bir çözüm düşünüyor mu? Em basitinden D 100' deki trafik ışıklarını neden kaldır mıyor?

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 04 Mart 09:20
02

Mert - @Emre İşkodra 01 nolu yoruma cevabı: Büyükşehirin beyannamesini bir incele istersen. Sorularının cevabı orada.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 04 Mart 10:45
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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