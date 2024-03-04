Başiskele Devlet Hastanesi’nin yapılacağı yer belli oldu

SEYMEN MİLLET BAHÇESİ’NDE

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesinde seçim beyannamesini açıkladı. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen açıklamada konuşan başkan Özlü, daha önce AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü tarafından duyurusu yapılan Başiskele Devlet Hastanesi’nin yapılacağı yeri de açıkladı. Yasin Özlü, 100 yataklı ve tek kişilik odalardan oluşacak olan Başiskele Devlet Hastanesi’nin Seymen Millet Bahçesi’nin içine yapılacağını açıkladı.



100 YATAK KAPASİTELİ OLYACAK

Özlü proje ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Millet bahçesi içinde bir alan ayırdık. Hastane projesi Sağlık Bakanlığı yatırım programına girdi.100 yataklı ama tek kişilik odalar olacak. Hastane binasını, 555 bin metrekare alana sahip olacak Seymen Millet Bahçesinin ikinci etabında yapılacak.” dedi.

Kaynak: İHA