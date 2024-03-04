Mevlit yemeği 50 kişiyi hastanelik etti!

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy'de Durusu Mahallesi'nde askere gidecek bir genç için mevlit yemeği verildi. Yemekten yiyen aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yaklaşık 50 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle Arnavutköy Devlet Hastanesi ile çevre hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı.
Tedavileri tamamlanan bazı kişilerin taburcu edildiği öğrenildi.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Hundi, akşama doğru tavuklu pilav ve helvadan oluşan yemeğin dağıtıldığını, mevlide katılanlarda saat 20.00 gibi gıda zehirlenmesi belirtilerinin başladığını söyledi.
Askere gidecek yeğeni için Terkos'tan geldiklerini ifade eden Tarkan Yalçın da "Sadece mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler oldu. Şu an hastanedeyiz ama herkesin genel durumu iyi" şeklinde konuştu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.