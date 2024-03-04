Gram altın için tarih verildi

Gram altın fiyatı geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinden sonra sert yükseliş gösterdi. Özellikle yurt dışında ons altın fiyatındaki ani hareketler içeride gram altın fiyatı üzerinde etkili oluyor. Yeni rekorun gelmesiyle birlikte gram altında beklentiler değişti.

Ekonomist Hikmet Baydar milliyet.com.tr’ye anlattı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

‘BEKLENTİMİZ DAHİLİNDE BİR HAREKETTİ’

“Daha önce yaptığım açıklamalarda gram altında 2100 lira seviyesini beklediğimi belirtmiştim. Ons altın cuma günü sert bir hareketle 2039 dolar seviyesinden 2088 dolar seviyesine kadar yükseldi. Teknik olarak zaten yukarı sinyalleri geldiği için beklentimiz dahilinde bir hareketti.

İçeride de gram altın bir yandan döviz kurunun bir yandan da yurt dışında ons altının desteğiyle 2049 TL seviyelerinden 2105 TL seviyelerine kadar yükselerek 2100 TL seviyesinden kapanış yaptı. Bir önceki yorumumuzu okuyanlar 2100 TL hedefine doğru bir yükseliş beklediğimizi hatırlayacaklardır.

'HAZİNE, 42 TON ALTIN TOPLADI’

Bu arada Hazine'nin yıllık %2 getirili altına dayalı kira sertifikası ve tahvilleri ihracıyla piyasadan 42 ton civarında altın topladığını da unutmamak lazım. Bunun yanında Merkez Bankası’nın altın karşılığı TL swap işlemi yapması da önemliydi. 01/03/2024 günü yapılan swap işlemiyle 10 ton altın da Merkez Bankası tarafından çekildi. Altın piyasasından altın çıkışına yönelik bu hareketler altın talebinin de artmasına yol açmaktadır.

GRAM ALTINDA 2150 TL NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Altında sert hareketin bir miktar hazmedilmesi için kısa vadede aşağı yönlü baskı oluşabilir ancak daha sonra yani birkaç gün içerisinde tekrar yukarı yönlü bir hareketlenme ile 2150 TL seviyesine çıkma ihtimali fazladır.

BORSADA ‘KAR SATIŞI’ UYARISI!

Borsada geçen salı gününden beri orta vadeli sinyaller aşağı yönde bir hareket olabileceğini gösterdiği için, kar realizasyonlarının devam etme ihtimali şimdilik daha fazladır. Tabi ki hisse bazında senaryolar değişebilir. Endeksin 9132 seviyesinin üzerinde kalması çok önemli, aksi halde satış ağırlıklı seansları görme ihtimalimiz artar.

‘8929 PUAN SEVİYESİ ÖNEMLİ’

8929 puan seviyesi ise teknik olarak önemli bir desteğidir. Bu seviyelerde tutunmasını bekliyoruz. Ancak satışlar devam ederse, 8700’lere kadar düşebilir, ancak şimdilik böyle bir beklentimiz yok.

‘1 HAFTA İÇİN BU İHTİMAL DÜŞÜK’

9400 puan seviyelerinin üzerinde tutunmayı başarabilirse hedefimiz kısa vadede 9672 puan civarı olacaktır. Ancak aşağı sinyaller devam ettiğinden 1 hafta için bu ihtimali düşük görüyoruz.

BORSA İÇİN TARİH VERİLDİ: 3 AY İÇERİSİNDE UZAK BİR HEDEF DEĞİL

Aylık bazlı grafiklerde yön hala yukarı olduğu için önümüzdeki 3 ay içerisinde 10.000 puan çok uzak bir hedef olarak görülmemelidir. En azından 9792 puan seviyelerini tekrar test etme ihtimali oldukça fazladır. 3 ay için hedef 307.17 dolar seviyeleridir.

ALTIN, BORSA VE MEVDUATTA YATIRIM ORANLARI NE OLMALI?

Borsada teknik olarak kısa vade aşağı sinyalleri nedeniyle pozisyon azaltılmalı ve bahsettiğimiz destek seviyelerinde ancak alım düşünülmeli. Altında ise kısa vade kar satışları gelebilir, ancak bu durum alım fırsatı olarak düşünülmeli çünkü teknik olarak şimdilik yön yukarı. Mevduata gelecek olursak diğerleri destek seviyelerine gelene kadar günlük repo gibi araçlarda beklenebilir.

Mevduat faizleri reel anlamda güvenilir bir kazanç vadetmediğinden oranı çok da yüksek tutulmamalıdır. Hedeflenen enflasyonun gerçekleşeceğinden emin olununca mevduat düşünülebilir.”

Kaynak: Milliyet