Akaryakıt fiyatlarına yeni zam gelebilir

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundan Suudi Arabistan ve Kuveyt’in petrol üretimindeki kesintiyi üç ay daha uzatma kararı aldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisinden yapılan açıklamada, petrol üretiminde gönüllü kesintinin haziran sonuna uzatıldığı ve günlük 9 milyon varil üretim yapılacağı bildirildi.

Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan açıklamadaysa petrol üretiminde yapılan kesintiye ilişkin bilgi verildi.

Cezayir’in günlük petrol üretiminde 51 bin varil kesintiye gideceği belirtilen açıklamada, günlük üretimin 908 bin varile ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Kuveyt Haber Ajansınca (KUNA) da gönüllü kesintinin haziran sonuna kadar ertelendiği, 135 bin varil kesinti yapılarak günde 2 milyon 413 bin varil petrol üretileceği duyuruldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,46 TL

Motorin fiyatı: 40,66 TL

LPG fiyatı: 21,31 TL

Kaynak: Haber Merkezi