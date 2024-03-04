Bakanlık 4.435 Destek Personeli Alacak işte tüm ayrıntılar

Destek Personeli “Aşçı-Aşçı Yardımcısı”, Destek Personeli “Yiyecek İçecek Hizmetleri”, Destek Personeli “Temizlik Personeli”, Destek Personeli “Şoför”, Destek Personeli “Çocuk Bakıcısı”, Destek Personeli “Bakım Personeli”, Destek Personeli “Engelli Bakıcısı”, Destek Personeli “Yaşlı Bakıcısı” alımı olmak üzere DESTEK PERSONELİ kadroları için sözleşmeli 4.435 memur alımı yapılıyor.

Destek personeli alımı ünvanlar-kontenjanlar

483 Destek Personeli “Temizlik Personeli”.

23 Destek Personeli “Bakım Onarım”.

11 Destek Personeli “Aşçı-Aşçı Yardımcısı”.

58 Destek Personeli “Şoför”.

6 Destek Personeli “Yiyecek İçecek Hizmetleri”.

1284 Destek Personeli “Çocuk Bakıcısı”.

1143 Destek Personeli “Engelli Bakıcısı”.

1427 Destek Personeli “Yaşlı Bakıcısı” alımı yapılacak.

GÜNCEL PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

657 DMK’daki şartları taşımak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, askerlikle ilişiği olmamak, 2022 KPSS en az 60 ve üzeri puan almak şartları var. Mezuniyetler bazında şartlar ise şu şekildedir.

6 Destek Personeli “Temizlik Personeli” “ Kadın” alımı için lise mezunu olmak gerekiyor.

12 Destek Personeli “Temizlik Personeli” “Erkek” alımı için lise mezunu olmak gerekiyor.

12 Destek Personeli “Şoför” alımı için lise mezunu olmak gerekiyor. Ayrıca en az B sınıfı, yeni tip D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 3 yıllık sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.

6 Destek Personeli “Yiyecek İçecek Hizmetleri” Kadın/Erkek liselerin Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dalından mezun olmak gerekiyor.

144 Destek Personeli “Çocuk Bakıcısı” Kadın/Erkek liselerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ve dalından mezun olmak. 25 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

726 Destek Personeli Taşra “Çocuk Bakıcısı” “Kadın” liselerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ve dalından mezun olmak. 25 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

414 Taşra Destek Personeli “Çocuk Bakıcısı” “Erkek” liselerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ve dalından mezun olmak. 25 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

546 Taşra Destek Personeli “Engelli Bakıcısı” “Kadın” liselerin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı ve dalından mezun olmak gerekiyor.

597 Taşra Destek Personeli “Engelli Bakıcısı” “Erkek” liselerin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı ve dalından mezun olmak gerekiyor.

717 Taşra Destek Personeli “Yaşlı Bakıcısı” “Kadın” liselerin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı ve dalından mezun olmak gerekiyor.

710 Taşra Destek Personeli “Yaşlı Bakıcısı” “Erkek” liselerin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı ve dalından mezun olmak gerekiyor.

46 Taşra Destek Personeli “Şoför” Kadın/Erkek liselerin herhangi bir alanından mezun olmak. en az B sınıfı, yeni tip ise D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 3 yıllık sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor.

39 Taşra Destek Personeli “Temizlik Personeli” “4/B” Kadın/Erkek lise mezunu olmak gerekiyor.

268 Taşra Destek Personeli “Temizlik Personeli” “Kadın” lise mezunu olmak gerekiyor.

158 Taşra Destek Personeli “Temizlik Personeli” “Erkek” lise mezunu olmak gerekiyor.

11 Taşra Destek Personeli “Aşçı-Aşçı Yardımcısı” “Kadın” Aşçılık “Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları” önlisans mezunu olmak gerekiyor.

23 Taşra Destek Personeli “Bakım Onarım” Kadın/Erkek liselerin İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları, Ahşap Teknolojisi Alanı - Ahşap Yapı “Doğramacılık” Dalı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dalları, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dalları mezunu olmak gerekiyor.

AİLE BAKANLIĞI MEMUR ALIMI SÜRECİ

Aile Bakanlığı bünyesinde 8.000 sözleşmeli memur alımında başvurular bu ilanda yer alan 4.435 kadro için 11 Mart 2024 tarihine kadar sürecek. Adaylar başvurularını online yapacak. Başvurular tek bir ünvan ve pozisyon için olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek personeli alımı başvuru kılavuzu için tıklayın.

Kaynak: Haber Merkezi