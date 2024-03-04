Hazine Maliye Bakanlığı 400 Memur Alımı! Başvuru Ekranı Açıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 kamu personel alımı bugün başladı.

MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Devlet Memurları Kanununda yer alan genel şartları taşımak gerekmektedir. Ayrıca adayların T.C. vatandaşı olması, 35 yaşını doldurmamış olması ile 2022 veya 2023 KPSS’den en az 65 ve üzeri puanı olması şartları var.

KAMU MEMUR ALIMI İL İL KONTENJANLARI

4 Adana, 6 Adıyaman, 8 Afyonkarahisar, 7 Ağrı, 3 Aksaray, 2 Amasya, 6 Ankara, 8 Antalya, 4 Ardahan, 7 Artvin, 2 Aydın, 3 Balıkesir, 2 Bartın, 2 Batman, 4 Bayburt, 4 Bilecik, 2 Bingöl, 2 Bitlis, 3 Bolu, 3 Burdur, 4 Bursa, 2 Çanakkale, 8 Çankırı, 3 Çorum, 3 Denizli, 6 Düzce, 8 Edirne, 3 Elazığ, 6 Erzincan, 12 Erzurum, 6 Eskişehir, 9 Gaziantep, 4 Giresun, 5 Gümüşhane, 2 Hakkari, 20 Hatay, 6 Iğdır, 5 Isparta, 18 İstanbul, 8 İzmir, 12 Kahramanmaraş, 2 Karabük, 3 Karaman, 5 Kars, 5 Kastamonu, 3 Kayseri, 3 Kırıkkale, 4 Kırklareli, 2 Kırşehir, 8 Kilis, 2 Kocaeli, 8 Konya, 3 Kütahya, 14 Malatya, 4 Manisa, 3 Mardin, 2 Mersin, 4 Muğla, 4 Muş, 3 Nevşehir, 3 Niğde, 9 Ordu, 2 Osmaniye, 2 Rize, 6 Sakarya, 6 Samsun, 3 Siirt, 3 Sinop, 5 Sivas, 7 Şanlıurfa, 5 Şırnak, 3 Tekirdağ, 4 Tokat, 3 Trabzon, 8 Tunceli, 2 Uşak, 4 Van, 3 Yalova, 2 Yozgat, 2 Zonguldak olmak üzere 400 kadro var.

KADROLU PERSONEL ALIMI NİTELİKLERİ NELERDİR?

Başvuru için “hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler” lisans mezunu olmak şartları yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı süreci

Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 memur alımı için başvurular 4 Mart 2024 itibarıyla başladı. Adaylar başvuru iş ve işlemlerini 15 Mart 2024 tarihine kadar online olarak yapabileceklerdir. E-devlet şifresi ile gerekli iş ve işlemler yapılabilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı başvuru kılavuzu için tıklayın.

Kaynak: Haber Merkezi