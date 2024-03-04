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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
04 Mar 2024 - 09:39- Gündem G:

Emekli ikramiyeleriyle ilgili bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak

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Yerel seçim miting programlarına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Ekonomideki son durum, iç ve dış politikadaki gelişmeler, yerel seçim ve öğretmen atamalarının masaya yatırılacağı zirveyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek 3 bin liraya çıkartılan emeklinin bayram ikramiyesinin 10 bin liraya yükseltildiğini duyuracağı öne sürüldü.

Emekli ikramiyeleriyle ilgili bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak mask
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31 Mart yerel seçimleri öncesi milyonlarca emekliyi sevindirecek bir iddia kulisleri hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleşecek Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek 3 bin TL olarak açıklanan emekli bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini duyuracağı öne sürüldü.

KABİNE BUGÜN ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayacak. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirilecek. Ramazan ayı yaklaşırken fahiş fiyat artışı yapılmaması için ele alınacak tedbirler de görüşülecek.

SEÇİM GÜNÜ İÇİN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Toplantının gündeminde, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler de yer alacak. Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.

TÜRKİYE'NİN GAZZE DİPLOMASİSİ

Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.

MİLYONLARCA EMEKLİYİ HEYECANLANDIRACAK İDDİA

Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrilirken kulislere düşen iddia ise büyük ses getirdi.

"ERDOĞAN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇİP...

"Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılması ve iki bayram için toplam 6 bin TL ödeme yapılacağının açıklanması emeklilerin tepkisini çekerken Erdoğan'ın bugün yapılacak Kabine'nin ardından kameraların karşısına geçerek emeklinin bayram ikramiyesini 10 bin TL olarak açıklayacağı iddia edildi.

Kaynak: SONDAKİKA

# emekli ikramiyesi, bayram, Kabine Toplantısı, Türkiye, 31 Mart, seçim

04 Mar 2024 - 09:39 - Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Kullar Ali - Yağmur duasına mı çıksak ?! Vermiyor vermeyecek ...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mart 11:25
05

Emekli Fakir - Emekliye kediye ciğer gösterir gibi yapmayın adam gibi düzenleyin 10.000 lira alan insanların maaşlarını yaziktir günahtır önümüz ramazan yapmayın millete bunu.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 04 Mart 11:07
04

Tarık - Allah ömür verirse bir gün siz de emekli olacaksınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mart 10:59
03

İvero - Ne ikramiyesi geçin bunları emekliye seyyanen verdinmi sorun yok .ikramiyeyle işi düzeltemessiniz her şey ateş pahasına olmus kandırmayın milleti

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 04 Mart 10:41
01

Emekli2003 - Aklın yolu birdir.

Seçim sizin için ne kadar değerliyse,

Emeklininde geçimi o kadar değerlidir.

Verirsen alırsın.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 04 Mart 10:15
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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