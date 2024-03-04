31 Mart yerel seçimleri öncesi milyonlarca emekliyi sevindirecek bir iddia kulisleri hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleşecek Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek 3 bin TL olarak açıklanan emekli bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini duyuracağı öne sürüldü.
KABİNE BUGÜN ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR
Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayacak. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirilecek. Ramazan ayı yaklaşırken fahiş fiyat artışı yapılmaması için ele alınacak tedbirler de görüşülecek.
SEÇİM GÜNÜ İÇİN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK
Toplantının gündeminde, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler de yer alacak. Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.
TÜRKİYE'NİN GAZZE DİPLOMASİSİ
Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.
MİLYONLARCA EMEKLİYİ HEYECANLANDIRACAK İDDİA
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrilirken kulislere düşen iddia ise büyük ses getirdi.
"ERDOĞAN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇİP...
"Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılması ve iki bayram için toplam 6 bin TL ödeme yapılacağının açıklanması emeklilerin tepkisini çekerken Erdoğan'ın bugün yapılacak Kabine'nin ardından kameraların karşısına geçerek emeklinin bayram ikramiyesini 10 bin TL olarak açıklayacağı iddia edildi.
Kaynak: SONDAKİKA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Kullar Ali - Yağmur duasına mı çıksak ?! Vermiyor vermeyecek ...
Emekli Fakir - Emekliye kediye ciğer gösterir gibi yapmayın adam gibi düzenleyin 10.000 lira alan insanların maaşlarını yaziktir günahtır önümüz ramazan yapmayın millete bunu.
Tarık - Allah ömür verirse bir gün siz de emekli olacaksınız.
İvero - Ne ikramiyesi geçin bunları emekliye seyyanen verdinmi sorun yok .ikramiyeyle işi düzeltemessiniz her şey ateş pahasına olmus kandırmayın milleti
Demokrasi - Alay ediyorsunuz biz emeklilere...
Emekli2003 - Aklın yolu birdir.
Seçim sizin için ne kadar değerliyse,
Emeklininde geçimi o kadar değerlidir.
Verirsen alırsın.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.