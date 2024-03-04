Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Türkiye'nin şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 yükseliş kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise 67,57'ye yükseldi.
Ekonomistler enflasyonun aylık bazda yüzde 4 yükseleceği öngörüsünde bulunurken, yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkmasını bekliyordu.
Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 64,86'ya yükselmişti. Aylık bazda ise yüzde 6,7'lik artış kaydedilmişti. Ekonomi yönetimi, ocak ayındaki enflasyon artışını geçici olarak nitelendirmişti.
ÖNCÜ GÖSTERGELER YÜKSELİŞE İŞARET ETTİ
Öncü göstergeler de enflasyonda yükselişe işaret etti. İstanbul'un enflasyonu aylık bazda yüzde 4,07 artarken, yıllık yüzde 76,58'e yükseldi.
Türk-İş verilerine göre Ankara'da gıda harcamaları şubat ayında yüzde 8 arttı. Gıda harcamalarındaki değişim son 12 ay itibarıyla yüzde 72,49 olarak hesaplandı.
ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 36
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, şubat ayındaki enflasyon raporu sunumunda, aylık enflasyondaki eğilime dikkat edeceklerini söylemişti.
TCMB, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 73 ile zirve yapacağını, yıl sonunda ise yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kullar Ali - Ekonominin fragman serüveni..Arkası MART'TA...
Köylü - Neye göre yüzde 4.5 alirkenmi satarkenmi.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.