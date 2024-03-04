İzmit Körfezi’nde teknelerin ağ atmasına tepki

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla İzmit Körfezi’ne hayat verirken, balık popülasyonunu da arttırmak için her yıl binlerce yavru balığı denize bırakıyor. Amatör balıkçılar zaman zaman oltalarına takılan kalkan balıklarını popülasyonu etkilememek için yeniden denize bırakarak örnek davranışlar gösteriyor.

TEKNELERE TEPKİ GÖSTERDİ

İzmit Körfezi etrafında ve kendilerine ait küçük teknelerle denize açılan amatör balıkçılar, denize oltalarını sallayarak balık tutarken, İzmit Marina ve Başiskele açıklarında teknelerin ağ atmasına tepki gösterdiler.

YAVRU BALIKLARI KATLEDİYORLAR

Her gün teknelerin ağ attığını belirten amatör balıkçılar, “İzmit Marina, Başiskele civarlarında birkaç büyük balıkçı teknesi her gün ağ atıp yavru balıkları katlediyor. Akvaryum gibi balıkların yavrulama merası olan bu civarlarda Kocaeli halkı amatörce olta ile eğlenip vakit geçiriyor. İstanbul’dan gelip Kocaeli Marina’da konaklayan birkaç tane büyük balıkçı teknesi bu merayı katlediyor. Bu katliamın önlenmesini istiyoruz” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ