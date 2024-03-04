İzmit Körfezi’nde teknelerin ağ atmasına tepki

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla İzmit Körfezi’ne hayat verirken, balık popülasyonunu da arttırmak için her yıl binlerce yavru balığı denize bırakıyor. Amatör balıkçılar zaman zaman oltalarına takılan kalkan balıklarını popülasyonu etkilememek için yeniden denize bırakarak örnek davranışlar gösteriyor.
TEKNELERE TEPKİ GÖSTERDİ
İzmit Körfezi etrafında ve kendilerine ait küçük teknelerle denize açılan amatör balıkçılar, denize oltalarını sallayarak balık tutarken, İzmit Marina ve Başiskele açıklarında teknelerin ağ atmasına tepki gösterdiler.
YAVRU BALIKLARI KATLEDİYORLAR
Her gün teknelerin ağ attığını belirten amatör balıkçılar, “İzmit Marina, Başiskele civarlarında birkaç büyük balıkçı teknesi her gün ağ atıp yavru balıkları katlediyor. Akvaryum gibi balıkların yavrulama merası olan bu civarlarda Kocaeli halkı amatörce olta ile eğlenip vakit geçiriyor. İstanbul’dan gelip Kocaeli Marina’da konaklayan birkaç tane büyük balıkçı teknesi bu merayı katlediyor. Bu katliamın önlenmesini istiyoruz” dedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Has Izmitli - Bunlar buranın balıkçısıda değil dışardan gelme marinada bariniyolar hava kararirkenbcikiyo butün gece çalışıyorlar tam teşkilat gelmişler teknelerde yok yok boyları kücük marifetleri büyük girgır tekne ayarında buralarda yasak lanmali yoksa denizi temizlesen balık salsan ne olur üremesine fırsat verilmezse
Hayri - Hergece atıyorlar balık kalmadı körfezde yavru balıklarıda aldılar bunlara ceza verilmesi şart vicdansızlıktır bu
Vatandaş - arkdaslar sorun surda bunlar ufak tıcarı balıkcı degıl olcekle kucultulmus tam sıstem gırgır teknelerı ustlerındekı gırgır hamsı agı agın altını buzuyorlar bır agsa yerı geldıgınde bın kasa balık sarıyorlar hepsınn kendınden buyuk yedek baılık tasıma teknelerı var denızpolısı ve sahıl guvenlık sadece tekne boyuna bakıyor ufak amator balıkcvyıda en ufak eksıkte ceza yazıyır burda bır terslık yokmu....
MAYKIL - Ağ işi yasaklanmalı gelecek nesil Balık göremeyecek şuursuzca avlananlar çok fazla
Crngiz - Küçük tekneler kıyıya çok yakın ağ atıyor, biraz daha büyük tekneler açıkta buyuknaglarla avlaniyor herkes seyrediyor Kim durduracak yetkililer birşey yapmıyor Körfezde ağ ile avlanmak bir süre yasaklanmalı yoksa balık popülasyonu artmaz
Ahmet Yildirim - sahilden 100metre uzakta ağ atıyorlar.
o kadar yanlış ki .
deniz polisinin buna müdahale etmesi lazım.
teknen var , ağın ve ekipmanın var . git açık denizlerde avlan.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.