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04 Mar 2024 - 10:04- Gündem G:

İzmit Körfezi’nde teknelerin ağ atmasına tepki

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İzmit Körfezi’nde balık popülasyonunu arttırmak için çalışmalar yapılırken, amatör balıkçılar yavru balıkların olduğu sahada teknelerin ağ atmalarına tepki gösterdi.

İzmit Körfezi’nde teknelerin ağ atmasına tepki mask
İzmit Körfezi’nde teknelerin ağ atmasına tepki
İzmit Körfezi’nde teknelerin ağ atmasına tepki
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla İzmit Körfezi’ne hayat verirken, balık popülasyonunu da arttırmak için her yıl binlerce yavru balığı denize bırakıyor. Amatör balıkçılar zaman zaman oltalarına takılan kalkan balıklarını popülasyonu etkilememek için yeniden denize bırakarak örnek davranışlar gösteriyor.

İzmit Körfezi’nde teknelerin ağ atmasına tepki

TEKNELERE TEPKİ GÖSTERDİ
İzmit Körfezi etrafında ve kendilerine ait küçük teknelerle denize açılan amatör balıkçılar, denize oltalarını sallayarak balık tutarken, İzmit Marina ve Başiskele açıklarında teknelerin ağ atmasına tepki gösterdiler.

İzmit Körfezi’nde teknelerin ağ atmasına tepki

YAVRU BALIKLARI KATLEDİYORLAR
Her gün teknelerin ağ attığını belirten amatör balıkçılar, “İzmit Marina, Başiskele civarlarında birkaç büyük balıkçı teknesi her gün ağ atıp yavru balıkları katlediyor. Akvaryum gibi balıkların yavrulama merası olan bu civarlarda Kocaeli halkı amatörce olta ile eğlenip vakit geçiriyor. İstanbul’dan gelip Kocaeli Marina’da konaklayan birkaç tane büyük balıkçı teknesi bu merayı katlediyor. Bu katliamın önlenmesini istiyoruz” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Kocaeli, İstanbul, Büyükşehir, HER, İzmit

04 Mar 2024 - 10:04 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Has Izmitli - Bunlar buranın balıkçısıda değil dışardan gelme marinada bariniyolar hava kararirkenbcikiyo butün gece çalışıyorlar tam teşkilat gelmişler teknelerde yok yok boyları kücük marifetleri büyük girgır tekne ayarında buralarda yasak lanmali yoksa denizi temizlesen balık salsan ne olur üremesine fırsat verilmezse

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mart 11:48
05

Hayri - Hergece atıyorlar balık kalmadı körfezde yavru balıklarıda aldılar bunlara ceza verilmesi şart vicdansızlıktır bu

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Mart 11:20
04

Vatandaş - arkdaslar sorun surda bunlar ufak tıcarı balıkcı degıl olcekle kucultulmus tam sıstem gırgır teknelerı ustlerındekı gırgır hamsı agı agın altını buzuyorlar bır agsa yerı geldıgınde bın kasa balık sarıyorlar hepsınn kendınden buyuk yedek baılık tasıma teknelerı var denızpolısı ve sahıl guvenlık sadece tekne boyuna bakıyor ufak amator balıkcvyıda en ufak eksıkte ceza yazıyır burda bır terslık yokmu....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Mart 11:19
03

MAYKIL - Ağ işi yasaklanmalı gelecek nesil Balık göremeyecek şuursuzca avlananlar çok fazla

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Mart 11:09
02

Crngiz - Küçük tekneler kıyıya çok yakın ağ atıyor, biraz daha büyük tekneler açıkta buyuknaglarla avlaniyor herkes seyrediyor Kim durduracak yetkililer birşey yapmıyor Körfezde ağ ile avlanmak bir süre yasaklanmalı yoksa balık popülasyonu artmaz

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 04 Mart 10:42
01

Ahmet Yildirim - sahilden 100metre uzakta ağ atıyorlar.

o kadar yanlış ki .

deniz polisinin buna müdahale etmesi lazım.

teknen var , ağın ve ekipmanın var . git açık denizlerde avlan.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 04 Mart 10:42
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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