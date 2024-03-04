Aygün'den meclis üyelerine plaket

BEŞ YILLIK HİZMET SÜRECİ
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 2019 yılının Mart ayında başlayan görev süresinin sonuna yaklaşılması sebebiyle Derince Belediyesi Meclis Üyeleriyle Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda bir araya geldi. Meclis üyeleri ile yemek yiyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yaptığı konuşmada tüm meclis üyelerine görev süreleri boyunca yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
BAŞKAN AYGÜN’DEN TEŞEKKÜR
Başkan Aygün yaptığı değerlendirmede “2019-2024 yılları arasında ilçemize beş yıl boyunca birlikte hizmet ettiğimiz değerli meclis üyelerimizle bir araya geldik. Sunmuş oldukları hizmet ve katkılarından dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi. Etkinliğe katılan Derince Belediyesi Meclis Üyesi ve Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de düzenlenen program nedeniyle Başkan Aygün’e ve meclis üyelerine teşekkür etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.