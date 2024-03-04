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Darıca Osmangazi’de asfaltlama yapıldı

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Büyükşehir’in Darıca Osmangazi Köprüsü’nün yükünü azaltmak için inşa ettiği yeni köprüde döşeme betonu döküldü, köprü girişi ve yan yollarında asfaltlama yapıldı

Darıca Osmangazi’de asfaltlama yapıldı mask
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Darıca’da mevcut Osmangazi Köprüsünün yoğun trafiği karşılayamaması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşasına başlanan ilave köprüde, döşeme demirleri tamamlanması sonrası döşeme betonu da döküldü. Köprünün yan yolları ve girişinde asfaltlama çalışması yapıldı.

SANAYİ KURULUŞLARI VE AŞIROĞLU CADDESİNE ERİŞİM

205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü Aşıroğlu Caddesi’ne ve bölgede bulunan sanayi alanlarına erişimleri daha güvenli ve konforlu hale getirecek. Aşıroğlu Caddesi ile D-100 Karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli Kavşağı bağlantı yolu, 2x2 yol haline getirilecek. Marmaray Osmangazi Tren İstasyonu mevkiinde TCDD hattı üzerinden köprüyle geçilmiş olacak.

205 METRE UZUNLUKTA

Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolları için bin 30 metreküp öngermeli kiriş, bin 255 ton nervüllü demir kullanıldı. Bağlantı yolları içinse 3 bin 500 ton PMT, 2 bin 500 ton PMAT, bin 550 ton binder, bin 975 ton bitümlü temel, bin 235 tonda aşınma asfalt serimi yapılıyor. Yaya kaldırımları içinse 3 bin metrekare parke, 2 bin 350 metre bordür ve 2 bin 750 metre refüj bordür imalatları gerçekleştiriliyor. 205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü ve bin 280 metre uzunlukta bağlantı yolları yapılacak. Ayrıca 342 metre toprakarme duvar, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak.

 

# Kocaeli, Büyükşehir, Darıca
# DARICA BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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04 Mar 2024 - 10:16 Kocaeli/ Darica- Gündem --- Okunma

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