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04 Mar 2024 - 10:19- Kültür Sanat G:

KYÖD’de pul dağıtımı ve imza töreni bir arada

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Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel olarak tasarladığı 100 adet hatıra pulu dağıtım törenini KYÖD İzmit Şehir Kulübünde düzenlenen organizasyonla gerçekleştirdi. Program sonrası Kocaeli’nin önde gelen tarihçilerinden KYÖD eski Başkanı Yavuz Ulugün’ün imza töreni yapıldı.

Yavuz Solmaz
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KYÖD’de pul dağıtımı ve imza töreni bir arada mask
KYÖD’de pul dağıtımı ve imza töreni bir arada
KYÖD’de pul dağıtımı ve imza töreni bir arada
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PUL DAĞITIMI VE İMZA TÖRENİ YAPILDI


Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) üyeleri için Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına özel pul tasarladı. 100 adet ile sınırlı olan PTT lisanslı hatıra pulları 3 Mart Pazar günü KYÖD Şehir Kulübü’nde gerçekleştirilen program ile üyelere dağıtıldı. KYÖD Başkanı Uğur Saral programın açılış konuşmasında göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirilen projelerini anlattı.

KYÖD’de pul dağıtımı ve imza töreni bir arada

 

100. YILA ÖZEL KYÖD PULU BASTIRDIK

KYÖD Başkanı Uğur Saral konuşmasında şunları söyledi: “Bugün burada olmamızın birkaç amacı var. Bunlardan biri Yavuz Ulugün başkanımızın İzmit Rotary Kulübü tarafından yayınlanan ve gelirinin KYÖD burs fonuna aktarılacağı ‘Kocaeli spor tarihinden damlalar’ isimli kitabının imza gününü yapacağız. İkinci amacımız ise Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel KYÖD pulu bastırmak istemiştim. Bu pulların değerli olması için de yalnızca 100 adet bastırdık. Bu pullar gözümüze küçük gelince zarf şeklinde tasarım yaptık.

 

KYÖD’de pul dağıtımı ve imza töreni bir arada

MAYIS AYINDA GENEL KURULUMUZ VAR


Yaklaşık 2 yıl önce göreve geldik. Mayıs ayında genel kurulumuz var. Göreve geldiğimiz andan itibaren ilk istediğimiz şey burs verebilmekti. Bunda başarılı olduk. 2 yılda 250 öğrenciye burs verdik. Bunu sizler sayesinde başardık, biz sadece aracı olduk. Bu başarı hepimizin. Burs verdiğimiz öğrenci sayılarının daha da artması için mücadele edeceğiz.

KYÖD’de pul dağıtımı ve imza töreni bir arada

KYÖD’E GENÇ ÜYELER KAZANDIRDIK


Bunun dışında kendimize KYÖD’ün gençleşmesi ve üye sayılarının artırılması hedefi koymuştuk. KYÖD’e 100 yeni üye kazandırdık. Bu arkadaşlarımızın çoğu genç ve KYÖD kültürünü bilen kişiler. Sizlerle birlikte, sezon açılışlarımızı gerçekleştirdik, konferanslar, seminerler gerçekleştirirken sosyal faaliyetlerde bulunduk.”

 

KYÖD’de pul dağıtımı ve imza töreni bir arada

ULUGÜN YENİ KİTABINI İMZALADI


Kocaeli’nin önemli tarihçilerinden KYÖD eski Başkanı Yavuz Ulugün 24. kitabı olan, İzmit Rotary Kulübü tarafından yayınlanan ve gelirinin KYÖD burs fonuna aktarılacağı ‘Kocaeli Spor Tarihinden Damlalar’ isimli kitabının imza töreni, pul dağıtım töreninin ardından gerçekleştirildi. 

KYÖD’de pul dağıtımı ve imza töreni bir arada

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04 Mar 2024 - 10:19 Kocaeli- Kültür Sanat --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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