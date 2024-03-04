KYÖD’de pul dağıtımı ve imza töreni bir arada

100. YILA ÖZEL KYÖD PULU BASTIRDIK
KYÖD Başkanı Uğur Saral konuşmasında şunları söyledi: “Bugün burada olmamızın birkaç amacı var. Bunlardan biri Yavuz Ulugün başkanımızın İzmit Rotary Kulübü tarafından yayınlanan ve gelirinin KYÖD burs fonuna aktarılacağı ‘Kocaeli spor tarihinden damlalar’ isimli kitabının imza gününü yapacağız. İkinci amacımız ise Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel KYÖD pulu bastırmak istemiştim. Bu pulların değerli olması için de yalnızca 100 adet bastırdık. Bu pullar gözümüze küçük gelince zarf şeklinde tasarım yaptık.
MAYIS AYINDA GENEL KURULUMUZ VAR
Yaklaşık 2 yıl önce göreve geldik. Mayıs ayında genel kurulumuz var. Göreve geldiğimiz andan itibaren ilk istediğimiz şey burs verebilmekti. Bunda başarılı olduk. 2 yılda 250 öğrenciye burs verdik. Bunu sizler sayesinde başardık, biz sadece aracı olduk. Bu başarı hepimizin. Burs verdiğimiz öğrenci sayılarının daha da artması için mücadele edeceğiz.
KYÖD’E GENÇ ÜYELER KAZANDIRDIK
ULUGÜN YENİ KİTABINI İMZALADI
Kocaeli’nin önemli tarihçilerinden KYÖD eski Başkanı Yavuz Ulugün 24. kitabı olan, İzmit Rotary Kulübü tarafından yayınlanan ve gelirinin KYÖD burs fonuna aktarılacağı ‘Kocaeli Spor Tarihinden Damlalar’ isimli kitabının imza töreni, pul dağıtım töreninin ardından gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.