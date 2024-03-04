Adaylığa geri dönen Anıl Acurman projelerini anlatacak

ANIL ACURMAN PROJELERİNİ ANLATACAK
CHP Başiskele İlçe Seçim Kurulu, CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın, adaylığını ‘ilçe başkanlığı görevinden zamanında istifa etmedi’ itirazı düşürmüştü. Acurman bu kararın ardından Kocaeli İl Seçim Kurulu’na itiraz etti fakat karar değişmedi. CHP’li Anıl Acurman’ın son olarak Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı başvuru kabul edildi. Anıl Acurman bu kararla CHP Başiskele Belediye Başkan Adaylığına geri döndü. Adaylığa geri dönmesinin ardından tekrar çalışmalarına başlayan Anıl Acurman, 6 Mart Çarşamba günü saat 18.00’de Wellborn Hotel Başiskele’de projelerini anlatacak.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.