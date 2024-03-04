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04 Mar 2024 - 10:29- Siyaset G:

Darıca’da miting gibi açılış... Büyükakın ve Bıyık'a sevgi seli

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AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı Osmangazi Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı büyük bir coşku ile gerçekleşti. Açılışa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Tahir Büyükakın ile Darıca Belediye Başkanı ve Adayı Muzaffer Bıyık büyük bir destek ve sevgi seliyle karşılandı.

Darıca’da miting gibi açılış... Büyükakın ve Bıyık'a sevgi seli mask
Darıca’da miting gibi açılış... Büyükakın ve Bıyık'a sevgi seli
Darıca’da miting gibi açılış... Büyükakın ve Bıyık'a sevgi seli
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YOĞUN KATILIM

AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı Osmangazi Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı coşkulu bir katılım ile gerçekleştirildi. Aşıroğlu Caddesi’nde gerçekleştirilen SKM açılışına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, MHP Darıca İlçe Başkanı İlhan Yaşar, Büyük Birlik Partisi Darıca İlçe Başkanı Vedat Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan, meclis üyesi adayları, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Darıca’da miting gibi açılış... Büyükakın ve Bıyık'a sevgi seli

“DARICA’DA CUMHUR İTTİFAKI KAZANACAK”

SKM açılışında konuşan AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, “Bizler 7 aydır teşkilatlarımızla Cumhur İttifak olarak sahalardayız. Şunun müjdesini çok net bir şekilde verebilirim ki; Darıca’da açık farkla Cumhur İttifakı adayımız kazanacaktır. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“GECE-GÜNDÜZ CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, “İktidar yürüyüşümüz Osmangazi Mahallesi’nde hizmetlerle dolu dolu geçen bu 5 yıla, yine hizmetlerle ekleyeceğimiz yeni 5 yıl için seçim beyannamemizi açıkladık. Elhamdülillah mahallemizdeki birçok problemi ortadan kaldıracağımız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere destekleri ile milletvekillerimizin destekleri ile ilçemizi ve mahallemizi kalkındıracağımız, yine daha güzel yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğimiz bir süreç var. Bu süreç için şimdiye kadar gösterdiğiniz tüm destekler için şükranlarımı arz ediyorum. Osmangazi Mahallesi, Darıca’da çok ciddi oy aldığımız, hakikaten AK Parti’yi, Cumhurbaşkanımızı, Büyükşehir Belediye Başkanımızı hep bağrına basmış bir mahalledir. Bizler de hizmetlerimizle, yaptıklarımızla bu mahalleye olan vefa borcumuzu ödemek için gece- gündüz canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim bizi sizlere karşı utandırmasın. Sizlerin bizlere olan güvenini boş çıkarmadan daha çok çalışacağız” diye konuştu.

Darıca’da miting gibi açılış... Büyükakın ve Bıyık'a sevgi seli

“DARICALILAR BİZİ HER ZAMAN BAĞRINA BASTI”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Maşallah, Darıca her zamanki yerinde. Darıca’ya ne zaman gelsek, program yapsak, her zaman Darıcalılar bizi bağrına bastı. En güçlü şekilde desteğini hem milletvekilliği seçiminde hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de belediye seçiminde Darıca’dan gördük. Hepinizden Allah razı olsun, yokluğunuzu göstermesin. Biz de sizlere verdiğimiz sözü tutmak, sizleri mahcup etmemek, için gece-gündüz demeden var gücümüzle çalıma sözü verdik ve şimdiye kadar olduğu gibi elimizden geldiğince çalışıyoruz, durmuyoruz, yorulmuyoruz. ‘Tatil bizim de hakkımız’ demiyoruz birileri gibi. ‘Tatil bize yakışır’ diyorlar. Onlar konuşur, Cumhur İttifakı’nın belediyeleri yapar. Konuşmayla olsaydı, sosyal medyadan içerik paylaşmayla olsaydı bu işler, yoldaki karlar, basan seller sosyal medyadan paylaşım yapmayla temizleniyor olsaydı, o zaman bunların önüne kimse geçemezdi, efsane olurlardı. Çünkü yaptıkları tek bir şey var, sosyal medya belediyeciliği, algı belediyeciliği. Sadece ve sadece çalışınca oluyor. Çalışmayana Rabbim hiçbir şey nasip etmiyor. Tarlada emeği olmayanın, harmanda yüzü olmaz. Harmanda yüzleri yok, olmaması da gerekir. Ama bunları ben anlamıyorum. Her fırsatta bu milletin tüm değerlerini aşağılayan, alay eden, hor gören, hakir görenler ne hikmetse seçim zamanında beğenmedikleri insanların yanından da ayrılmıyorlar. Milletin boş laflara karnı tok. Milletin boş atıp dolu tutanlara itibar edeceği yok. Biz biliyoruz ki onlar verdikleri hiçbir sözü tutmadılar, bundan sonra da tutmayacaklar. Biz verdiğimiz tüm sözleri tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Biriz, beraberiz ve inşallah kazanacağız.”

Darıca’da miting gibi açılış... Büyükakın ve Bıyık'a sevgi seli

“CUMHURBAŞKANIMIZA EN BÜYÜK DESTEĞİN DARICA’DAN GELMESİNİ BEKLİYORUM”

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman konuşmasında, “17 seçimdir siz ne dediyseniz başımız gözümüz üstüne. Biz sizin hizmetkarlarınız. Siz daha güzel yaşayın diye siyaset yapıyoruz. Bu aziz milleti hiç kandırmadık, aldatmadık. Ne dediysek onu yaptık. Onlar yalan söylüyorlar ama biz asla yalan söylemedik. Yerel seçimlerin çok güzel geçmesini, Sayın Cumhurbaşkanımıza Darıca’dan en büyük desteğin gelmesini bekliyorum, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“DARICA BİRİNCİ OLACAK”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ise, “Bunlar hep alıştılar, mağdur edebiyatı yapacaklar. Biz işimize bakacağız. Darıca yeniliklerin ve ilklerin ilçesi oldu. Biz ilk seçim beyannamemizi burada açıkladık. Darıca birinci olacak. Bu böyle gözüküyor.” dedi. Konuşmaların ardından Osmangazi Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı coşkuyla gerçekleştirildi.

Darıca’da miting gibi açılış... Büyükakın ve Bıyık'a sevgi seli
Darıca’da miting gibi açılış... Büyükakın ve Bıyık'a sevgi seli
Darıca’da miting gibi açılış... Büyükakın ve Bıyık'a sevgi seli

Kaynak: BÜLTEN

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04 Mar 2024 - 10:29 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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