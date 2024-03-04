Diyabet eğitimi verildi

Diyabet ülkemizde ve dünyada görülme sıklığı giderek artan riskli bir hastalık olurken, diyabetli bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılması erken tanı, tedavi ve eğitimden oluşan faktörlerle mümkün olmakta. Bu kapsamda Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Diyabet Okulu açıldı.

Okulda hipoglisemi nedir? Hiperglisemi nedir? Kimlerde diyabet riski var? Diyabetin nedenleri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlıklı beslenme nasıl olmalıdır? gibi soruların cevaplandığı eğitimi Dahiliye Uzmanı Dr. Hatice Cansu Er, Psikolog Nurgül Zengin, Fizyoterapist Tekin Dervişoğlu, Diyetisyen Yasemin Özdeş Yılmaz, diyabet hemşireleri Derya Akyıldız ve Derya Acar verdi.

Okulda, 2024 yılının ilk mezunları olan 9 kişiye sertifikaları verildi. Sertifika törenine Başhekim Yrd. Uzm. Dr. Aykut Öztürk, İdari ve Mali İşler Müdürü Hasan Yaşar, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serap Ayhan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Müşerref Bahar katıldı. Kursa katılanlar, kendilerine yararlı bir eğitim imkanı sunan eğitimcilere ve hastane yönetimine teşekkür etti.