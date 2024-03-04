Cumhur İttifakı Başkan Adayı Büyükgöz’den Görkemli ve Coşkulu Seçim Beyannamesi Sunumu

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’e seçimlerde ve bundan sonraki hizmetlerinde başarılar dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ben Zinnur Beye bakarken ciddiyet görüyorum. İşinin ehli bir başkanı görüyorum. Böyle bir ilçe belediye başkanıyla beraber çalışmaktan elhamdülillah gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, 31 Mart seçim beyannamesini Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen coşkulu toplantıda açıkladı. Ev sahibi Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra seçim beyannamesinin açıklandığı toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, BBP Gebze İlçe Başkanı Şerafettin Akdemir, siyasi partilerin temsilcileri, teşkilat yöneticileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve Gebzeliler katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

31 Mart seçim beyannamesinde yer aşan eser ve projelere ilişkin hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde sunum yapan Cumhur İttifakı Gebze Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “31 Mart Seçim Beyannamesi Toplantımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şeref verdiniz. Öncelikle, şahsımı Gebze Belediye Başkan Adayı yaparak, tekraren Gebze’ye hizmet etme fırsatı sunan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Partimiz ve Cumhur ittifakı partilerimizin bütün kademelerine, şehrimiz gibi kaderimiz bir olan Gebzelilere gönülden teşekkür ediyorum.

GELECEK 50 YILI PLANLADIK

Yaklaşık olarak 5 yılı geride bıraktık. Bu 5 yılda Gebze’mize yeni planlar, yeni projeler, yeni hizmetler sunduk. Yollarımızı yeniledik. Gebze’mize yeni yollar kazandırdık. Hizmet merkezleri yaptık. Spor tesisleri açtık. Sosyal tesisler kurduk. Doğalgaz, su, kanal altyapımızı güçlendirdik. Eğitim, kültür sanat, spor faaliyetleri düzenledik. Mahalli müşterek ihtiyaçları karşıladık. İhtiyaçların ötesine geçtik, Gebze’nin gelecek 50 yılını planladık. Her konuda sağlam işler yaparak Gebze’nin şehircilik altyapısını sağlamlaştırdık.

GEBZE DAHA DA GÜZELLEŞECEK

Gün geçtikçe Allah’ın izniyle bu sağlam işler hayatı daha kolaylaştıracak Gebze’yi daha güzelleştirecek. Kıymetli hazirun; şehircilik, Mimariyle kurulan yapıların, bir uyum içinde ortak yaşamı kolaylaştıran, güzelleştiren sentezidir. Gebze Belediye Başkanıyım, ama aynı zamanda bir şehir plancısıyım. Geçtiğimiz dönemde yaptığın en önemli iş nedir diye sorulacak olursa, vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları yapılar için, ihtiyaç duydukları hizmetler için sağlam altyapı geliştirmektir derim. Her konuda altyapımızı geliştirdik. Şehrin omurgasını oluşturan yapılaşma hak ve standartlarını belirledik. Gebze’de mülkiyet problemi artık yok düzeyindedir. Vatandaşlarımız tapularını almaya hak kazanmış,

tapuların çoğu sahiplerine teslim edilmiştir.

GEBZE’MİZİN YÜZYILI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Çok daha güçlü ve çok daha güzel bir Gebze içinartık Gebze’nin yolu bugüne kadar olmadığı kadar açıktır. Biliyorsunuz Kartacalı Komutan Anibal’in mezarı Gebze’de. Büyük komutan Roma seferinde çok engelle karşılaşmıştı. Bu engeller karşısında zorlanan askerlerine söylediği bir söz vardı: “Ya yeni bir yol açacağız, ya yeni bir yol bulacağız.” Hamdolsun biz Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı olması için Gebze’nin yolunu açtık. Allah’ın izniyle Gebze’nin geleceğini sağlama aldık. Bu başarıya, başta Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz olmak üzereBakanlıklarımız, kamu kurumlarımız, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Gebze’nin çalışkan ve civanmert insanlarıyla birlikte imza attık.

YÜRÜMEK DEĞİL KOŞMANIN ZAMANIDIR

Uyumun bereketini Gebze’ye sunduk. Gebze Belediyesi’nin bütçesiyle ancak 50 yılda yapabileceğimiz hizmetleri 5 yılda Gebze’mize kazandırdık. Önümüzdeki dönem de rotamız kurumlar arası uyumdur.

Büyükşehir Belediyemizle, Bakanlıklarımız ve şehrimizin paydaşlarıyla uyum içinde çalışmaktır. Kıymetli hazirun; çağ açıp çağ kapatan, son otağını Gebze’de kuran Fatih Sultan Mehmet Han Fetihler yolunda tereddüt gösteren askerlerine şöyle diyordu: “Hey gâziler! Yürümek gerek. Niçin duralım?” Millet olarak hepimiz Fatih’in yolundayız. Biz de öyleyiz. Şimdi Türkiye Yüzyılı’ndayız. Yürümek değil, koşmamız gerek. Kentsel yenilenme için tam zamanıdır. Uyumun bereketini artırmanın tam zamanıdır. Kültür sanatı çoğaltmanın tam zamanıdır. Spor ve eğitimle Gebze’yi geliştirmenin tam zamanıdır. Yeni yollar açmanın tam zamanıdır. Gebze için, Kocaeli için, Türkiye için Koşmanın tam zamanıdır.

SİZLERİN DESTEĞİYLE BAŞARDIK

Büyük bir heyecanla, Tam zamanı olduğunu düşündüğümüz, bütün şehircilik hizmetleri için Türkiye Yüzyılı şehirleri içinde ışığı parlayan bir Gebze için Yüzlerce proje hazırladık. Her yeri ve herkesi ilgilendiren şehircilik projelerimizle, yeni menzillere varmak için Allah’ın izniyle hazırız kararlıyız. Hizmet ve eser siyasetiyle gerçek belediyecilik hizmetleriyle Gebze için yarın Allah’ın izniyle bugünden daha güzel olacak. Allah’ın izniyle yine başaracağız. Polemik siyaseti yapmadık, yapmayacağız. İllüzyon yapmadık yapmayacağız. Gebze’ye gerçek hizmetler sunduk. Gerçek hizmetler sunacağız. Çok kıymetli hazirun, tatil gününde vakit ayırdınız, bizi yalnız bırakmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Biz işte böyle sizinle başardık. Sizin vefanız, özverinizle başardık. Allah’ın izniyle doğru yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bize yakışanı hep birlikte yapacağız. Sağ olun, var olun. Allah’a emanet olun.”

BÜYÜKAKIN: BERABER ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’ün selamlama konuşmasının ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Ben Zinnur Beye bakarken ciddiyet görüyorum. İşinin ehli bir başkanı görüyorum. Titiz, millete hizmet etmek için dertlenmiş bir yürek görüyorum. Neyi nasıl yapacağını, hangi sırayla yapacağını, neyi öne neyi arkaya alacağını çok iyi bilen ciddiyetle çalışan, ne yaptığını bilen, titiz dertli bir hizmet adamını görüyorum. Böyle bir ilçe belediye başkanıyla beraber çalışmaktan elhamdülillah gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. Sunumun ve konuşmaların ardından program birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

BÜYÜKGÖZ’ÜN YENİ DÖNEM PROJELERİNDEN SATIR BAŞLARI:

“Gebze ilçe sınırlarında mülkiyete dair, imara dair hiçbir problem kalmayacak. Yeni dönem gelmekte olan deprem hakikatine karşı, kentsel dönüşüm dönemi olacak. Kirazpınar’da 350 dairelik tolu konut yapılacak. 18 kırsal mahallelerde yeni imar yolları açılacak. Yeni Gebze TEM’in kuzeyinde doğacak. 400 dönümlük arazine üzerine Balçık Küçük Sanayi Sitesi kurulacak. Galericiler Sitesi Gebzeliler ile buluşturulacak.

AKILCI ÇÖZÜMLER

Akıllı Ulaşım ile modern şehir hayatının akıcılığı gerçekleşecek. Kuzey Marmara TEM Gebze Bağlantı Yolu. Burası Gebze’nin aort damarıdır. Burası Gebze’nin kurtuluş akslarından birisi olacak. Gebze-Çayırova Gişeleri Kavşak ve Bağlantı Yolları. Gebze-Darıca-Tuzla Sahil Yolu. Gebze Millet Bahçesi Kavşak ve Bağlantı Yolları. Gebze-Darıca-Eskihisar Bağlantı Yolları. Tatlıkuyu Vadi Bağlantı Yolu. Pelitli Lojistik Merkezi.

ESTETİK DOKUNUŞLAR

30 tane yeni park açacağız. Mesir alanları açacağız. Belediye Önü Otopark ve Çevre Düzenlemesi yapılacak. Alaettin Kurt Stadyumu Otopark ve Çevre Düzenlemesi ile güçlendirilecek. Sultan Orhan Cami Çevre Düzenlemesi ile Osmanlı hatırası canlandırılmak üzere uygun bir imalat süresi başlayacak. İlyasbey Meydan ve Otoparkı. İstasyon Meydanı ve Yeraltı Otoparkı. Mustafa Paşa Meydanı düzenlenecek. Gebze’de merkezde soluk alınacak meydanlar olacak ve bu trafiği de rahatlatacak. Çoban Mustafa Paşa Camii ve Çevre Düzenlemesi yaparak alt ve üst yapıyı düzenleyeceğiz.

YENİ HİZMET KOMPLEKSLERİ

Sıfır Atık konusunda Gebze Belediyesi, Türkiye’nin en iddialı belediyelerinden. Yenilenebilir Enerji Uygulamaları. Su verimliliği. Hünkar Çayırı Fatih Otağı. Avrupa’nın en büyük dijital müzesi olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz hayat geçirmiş olacak. Hükümet Konağımız bakanlık tarafından inşası gerçekleştirilecek. Ulus Hizmet Kompleksi, haftanın her günü farklı etkinlikler için kullanılacak. İstasyon Hizmet Kompleksi’nde kamulaştırma çalışmaları tamamlandı, projelerini bitirdik, ihaleye hazır durumda. Kirazpınar Hizmet Kompleksi. Mimar Sinan Hizmet Kompleksi Yenikent Hizmet Kompleksi. Mevlana Hizmet Kompleksi. Gebze Millet Bahçesi Millet Camii. Pelitli Mezarlık Camii ve müştemilatı. Pelitli Kültür ve Taziye Evi. Gebze Cemevi. Mevlana Bilim ve Sanat Merkezi.

TAŞ OCAKLARI DÖNÜŞÜM PROJESİ

Taş ocakları Gebze’nin akciğerlerinden biri haline gelmiş olacak. Beylikbağı Güzide Tesisleri. İstasyon E-5 Topçular Güzide Tesisleri. Beylikdağı Sosyal Tesisi. Kuyumcular Çarşısı. Kurban Satış Alanı ve Kesimhane Tesisi. Makine İkmal Tesisi.

SPOR VE GENÇLİK HİZMETLERİ

Pelitli Spor Kompleksi. Gebzespor’un antrenman sahası niteliğinde olacak. Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi. Kirazpınar Spor Tesisleri. Eskihisar Su Sporları Merkezi. Ahmet Pembegüllü Spor Tesisi. Skatepark Sahası. Köy Spor Okulu. Amatör Sporlar Destekler Programı. Gençlik Merkezi. Etüt Kütüphaneler. Mollafenari Gençlik Kampı.

ÇOBAN MUSTAFA PAŞA YILI

Gebze Kongre ve Kültür Merkezi. Çok Amaçlı Sporlar. Yeni Gesmek Merkezleri çoğaltılacak. Tarihi Hamam Restorasyonu. 2024 yılını Çoban Mustafa Paşa Yılı ilan ettik. Bununla ilgili birçok önemli etkinliğe imza atacağız. UNESCO’ya doküman desteği vermiş olacağız. Anibal Anıtı. Bu mezara sivil vatandaşlarımız ulaşabilecek. Gebze Belediyesi Mobil Uygulama. 40 başlıkta dijital hizmet veriyoruz. Ücretsiz internet alanlarını 100’e çıkaracağız. Elektrikli araç şarj istasyonları.

BÜYÜKLERİMİZE VEFA

7/24 kreşlerin sayısı artacak. Anne, Kadın Ve Çocuk Eğitim Merkezi. Eskihisar köy okul dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Kadın Kooperatif GESMEK satış noktaları. Çocuk Köyü. Mola Evi. Down Kafe. Tarım Destekleme ve Geliştirme. Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı. Sosyal Dönüşüm İstihdam Merkezi. Büyüklerimize Vefa. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza güzide tesislerimizde yüzde 20 indirim olacak.”

Kaynak: Bülten