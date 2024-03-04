Memurların mesaide yerinde olmamasını görüntüledi

İzmitli Soner - Son 10 yılda kadroları o kadar şişirdiler ki çoğu kurumda bir çok memur boş boş oturuyor. Kitap okuyan mı dersin, oyun oynayan mı dersin İnternette alışveriş yapan mı dersin ya da mesai arkadaşının odasın muhabbette olan mı kamu ile iş yapan biri olarak hepsini görüyorum. Özellikle il ilçe müdürlükleri için söylüyorum.