Memurların mesaide yerinde olmamasını görüntüledi

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giden bir vatandaş, mesai saatinin başlamasına rağmen memurların yerinde olmamasına tepki gösterdi. Cep telefonu kamerasıyla saatin 08.38 olduğunu gösteren vatandaş, odalarda memurların yerinde olmadığını görüntüleyerek, “Saat 08.38 devlet memurlarının mesai saati başlayalı 8 dakika olmuş. Bilin bakalım hangisi yerinde? Hiç biri, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memurların keyfini bekliyoruz.” diye paylaşımda bulundu. Vatandaş görüntüleri paylaşırken, Kocaeli Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı işaretledi. Kocaeli Valiliği vatandaşın şikayetine cevap vererek, iletişim bilgilerini talep etti.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Kuntizz - Memurlar ekonominin sırtında ki en büyük kamburlardır, bir çoğu özel sektörde 1 ay barınamaz…
Cemal Korlu - kahvaltı da mı etmesinler yani. napsınlar.
izmitli - bu polisler için bende bir yorum getirmek istiyorum.. mesai saatleri içinde grup olarak toplaşıp mağaza geziyorlar. baya keyfi alışverişe çıkmış gibi.. bu nasıl bir mesai anlayışı bunu da ben anlamış değilim
Doktor Bu Ne ! - Memurlar insan değil mi ,kahvaltı yapmasınlar mı sigara içmesinler mi :)))
Bir - Bunu seken kesin ceza alır,yahu devlet memuru zaman geçirmek için kuruma gidiyor nasıl olsa maaş Garanti,bir kaç çalışan istisna olabilir am çoğu böyle a
İzmitli Soner - Son 10 yılda kadroları o kadar şişirdiler ki çoğu kurumda bir çok memur boş boş oturuyor. Kitap okuyan mı dersin, oyun oynayan mı dersin İnternette alışveriş yapan mı dersin ya da mesai arkadaşının odasın muhabbette olan mı kamu ile iş yapan biri olarak hepsini görüyorum. Özellikle il ilçe müdürlükleri için söylüyorum.
Erdem - İletişim bilgilerini talep etmiş neden ikna etmek için mi
Doğrucu Davut. - Mükemmel bravo. Bu duyarlı arkadaşımızı tebrik ediyorum.
Aynı durum polis memurları için de geçerli.
Dikkat edin polis memurlarına görev yerlerinde sürekli akıllı telefonları oynuyorlar çevreyi gözetlemek yerine sürekli telefonları ile meşguller sizler de dikkat edin haklı olduğumu göreceksiniz.
Polislerin mesaj saatlerinde akıllı telefonlarını kullanılması yasak olmalı bu büyük bir güvenlik riski oluşturuyor.
Xx - Günaydın Türkiye.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.