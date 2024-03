04 Mar 2024 - 11:05- Gündem

İki ayda 130 lira zam gelen kırmızı eti besiciler böyle savundu

Tüketicinin şikayeti de artıyor. Ancak besicilere göre et pahalı değil. Et fiyatlarını kuru kayısı, ceviz, hatta ıhlamurla karşılaştıran besici, "Et neye göre pahalı" diye sordu.