İki ayda 130 lira zam gelen kırmızı eti besiciler böyle savundu

BESİCİLER: ET NEYE GÖRE PAHALI?
Et fiyatları arttıkça arttı. 2 haftada 70 lira zam gördü. Ramazan öncesi tüketici tepki gösterince besicilerden kuru kayısılı bir savunma geldi. "Kuru kayısının kilosu 450 lira, et neye göre pahalı?" dediler.
FİYAT ZATEN YÜKSELMİŞTİ...
Yılbaşından bu yana kuzu karkasa tam 130 lira zam geldi. Ve an itibariyle kasaplarda etin kilo fiyatı da ortalama 470 liradan başlıyor.
ETİ KURU KAYISIYLA KIYASLADILAR
Besiciler artışa rağmen fiyatları uygun buluyor. Et fiyatını kuru kayısı, ceviz, hatta ıhlamurla karşılaştırıyorlar.
KAYISI DA ETLE AYNI FİYAT!
Aktarlarda kuru kayısının kilosu 350 liradan başlıyor 450 liraya kadar çıkıyor.
CEVİZİN KİLOSU 400 LİRA
Cevizin kilosu da 350-400 lira arasında.
IHLAMURUN KİLOSU 800 LİRA
Sadece bunlarla da sınırlı değil. Tam da bu mevsimde en çok ihtiyaç duyulan ıhlamurun fiyatı etin iki katı. Öyle ki en ucuz ıhlamurun kilosu 800 lira.
Kaynak: Kanal D
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Bir - Müslüm ülkenin din ahlakı,her ramazan alışkanlık olmuş ve herkes uykuda
Xx - Bu zamlar alım gücünü bitirdi alım gücü kalmayınca hayvancılıkta bitti. Bir kelle için servetini verecekler ama onuda bulamayacaklar der, ahir zamanda.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.