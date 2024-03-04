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04 Mar 2024 - 11:05- Gündem G:

İki ayda 130 lira zam gelen kırmızı eti besiciler böyle savundu

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Tüketicinin şikayeti de artıyor. Ancak besicilere göre et pahalı değil. Et fiyatlarını kuru kayısı, ceviz, hatta ıhlamurla karşılaştıran besici, "Et neye göre pahalı" diye sordu.

İki ayda 130 lira zam gelen kırmızı eti besiciler böyle savundu mask
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BESİCİLER: ET NEYE GÖRE PAHALI?

Et fiyatları arttıkça arttı. 2 haftada 70 lira zam gördü. Ramazan öncesi tüketici tepki gösterince besicilerden kuru kayısılı bir savunma geldi. "Kuru kayısının kilosu 450 lira, et neye göre pahalı?" dediler.

FİYAT ZATEN YÜKSELMİŞTİ...

Yılbaşından bu yana kuzu karkasa tam 130 lira zam geldi. Ve an itibariyle kasaplarda etin kilo fiyatı da ortalama 470 liradan başlıyor.

ETİ KURU KAYISIYLA KIYASLADILAR

Besiciler artışa rağmen fiyatları uygun buluyor. Et fiyatını kuru kayısı, ceviz, hatta ıhlamurla karşılaştırıyorlar.

KAYISI DA ETLE AYNI FİYAT!

Aktarlarda kuru kayısının kilosu 350 liradan başlıyor 450 liraya kadar çıkıyor.

CEVİZİN KİLOSU 400 LİRA

Cevizin kilosu da 350-400 lira arasında.

IHLAMURUN KİLOSU 800 LİRA

Sadece bunlarla da sınırlı değil. Tam da bu mevsimde en çok ihtiyaç duyulan ıhlamurun fiyatı etin iki katı. Öyle ki en ucuz ıhlamurun kilosu 800 lira.

Kaynak: Kanal D

# Zam

04 Mar 2024 - 11:05 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Bir - Müslüm ülkenin din ahlakı,her ramazan alışkanlık olmuş ve herkes uykuda

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mart 11:38
01

Xx - Bu zamlar alım gücünü bitirdi alım gücü kalmayınca hayvancılıkta bitti. Bir kelle için servetini verecekler ama onuda bulamayacaklar der, ahir zamanda.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Mart 11:14

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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