Ramazan sofrası kaça kuruluyor?

Hurma fiyatları 250 TL'den başlıyor, 300 TL'ye kadar çıkabiliyor. Lüks ekstra çerezin fiyatı 340 TL. Diğer çerezlerin fiyatı ise kaliteye göre değişiyor. Lokumun fiyatı 115 TL'den başlıyor.
Beyaz peynirin fiyatı 190 TL'den başlıyor, 295 TL'ye kadar çıkıyor. Çeçil peynir 300 TL, Kaşar peyniri 280 TL.
Zeytin fiyatları 150 TL'den başlıyor, 320 TL'ye kadar çıkıyor.
Pastırmalar 800 TL, sucuklar 200 TL'den başlıyor. Kavurma ise 750 TL.
Tatlıların fiyatı ise 600 TL'den 850 TL'ye kadar çıkabiliyor.
Kaynak: CNN TÜRK
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.