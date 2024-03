SEDAŞ gönüllü arama kurtarma ekibini kurdu

20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye enerji dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), olası bir afet anında gönüllü olarak arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan 29 kişilik bir ekip oluşturdu. Deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarına hızla müdahale etmek amacıyla SEDAŞ bünyesinde çalışanlardan oluşan gönüllü ekip aldıkları eğitimle AFAD akreditasyonuna dahil oldu.

Olası afet durumlarında arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için bir araya gelen SEDAŞ gönüllü çalışanlarına program öncesi ilkyardım eğitimleri verildi. Dört günlük saha uygulamalarının ilk gününde teorik bilgiler, ikinci gününde dehlize giriş uygulaması, malzeme tanıtımı ve kullanımı, üçüncü gününde ip bağlama teknikleri ve ilk yardım uygulaması, dördüncü ve son günde ise arama kurtarma senaryolarını yansıtan tatbikat gerçekleştirildi.

Sapanca’da kurulu tatbikat sahasında AFAD uzman ekipleri tarafından verilen eğitimlerde gönüllü çalışanlara teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini artırıcı ve göreve her an hazırlıklı bulunmalarını sağlamak için eğitici programlar uygulandı. Afetlerde, sellerde ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilkyardım hizmetlerini vermeyi amaçlayan SEDAŞ Arama-Kurtarma Ekibi, sertifika töreninin ardından her türlü göreve hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: BÜLTEN