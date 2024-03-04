İbrahim Şirin her gün halkla iç içe

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı kadrolarıyla birlikte Derince’nin her noktasında vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Adayı Şirin hafta sonu AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, meclis üyesi adayları ve Cumhur İttifakı teşkilatları ile birlikte Harikalar Sahili’ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

VATANDAŞLARLA SELAMLAŞTI

Harikalar Sahili’nde ilk olarak AK Parti Derince İlçe Gençlik Kolları’nın açtığı standı ziyaret ederek gençlik kolları mensupları ile bir araya gelen Şirin, ardından sahil bandında gezenlerle tek tek selamlaştı. Hafta sonu güzel havanın tadını çıkartan vatandaşlarla sohbet eden Şirin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde vatandaşlardan destek talep etti. İlçe sakinlerinin görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Şirin, her zaman halkla iç içe olacaklarını söyledi.

Kaynak: BÜLTEN