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04 Mar 2024 - 11:24- Spor G:

BAL'da soyunma odasına giremeyip, sahada soyundular

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Pazar günü Feriköyspor deplasmanında 1-0 mağlup olan Gebzespor, yenilgiden çok, bu maçta yaşanan olaylara tepki var. Feriköyspor taraftarlarının maçtan önce Gebzespor takım otobüsüne saldırması, soyunma odasına kimyasal madde konulması kınandı.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
BAL'da soyunma odasına giremeyip, sahada soyundular mask
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İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDE TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI”

Haftaya lider Çorluspor’un 1 puan gerisinde giren Gebzespor, pazar günü zorlu Feriköyspor deplasmanın da kazanıp, yeniden zirveye yerleşmem istiyordu. Ancak Feriköyspor deplasmanında Gebzespor çok kötü karşılandı, takım otobüsü saldırıya uğradı. Mor-Beyazlı ekip, yapılanlara tepki gösterip, “İstanbul’un göbeğinde takım otobüsüne saldıran, maçta önce Kocaeli basınını sahaya almayan, çekim yaptırmayan, soyunma odasına çamaşır suyu ve kimyasala boğarak futbolcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır”

“SOYUNMA ODASINA GİREMEYİP SAHADA SOYUNDULAR”

Bu şartlarda soyunma odasına giremeyen takımımız sahanın içinde solunup, maça öyle hazırlanmıştır.  Bizi sahada soyunmak zorunda bırakan, bu ortamda futbol oynatmaya karar veren kim varsa, şunu iyi bilsinler ki Gebzespor Şampiyon olacaktır” denildi. Gebzespor, Pazar günü çok zor şartlar altında oynadığı maçta Feriköyspor’a 70.dakikada yediği golle 1-0 yenildi. Lider Çorluspor’un deplasmanda TAÇ Spor ile berabere kalmasıyla da puan farkı ikiye çıktı.

# Kocaeli, İstanbul

04 Mar 2024 - 11:24 Kocaeli/ Gebze- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Eşmeli̇ - GEBZESPOR U neden sevmiyorlar acaba? Yoksa etme bulma dünyasımı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mart 11:44

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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