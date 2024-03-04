Takım otobüsüne saldırdılar, soyunma odasına sokmadılar

“ İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDE TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI”

Haftaya lider Çorluspor’un 1 puan gerisinde giren Gebzespor, pazar günü zorlu Feriköyspor deplasmanın da kazanıp, yeniden zirveye yerleşmem istiyordu. Ancak Feriköyspor deplasmanında Gebzespor çok kötü karşılandı, takım otobüsü saldırıya uğradı. Mor-Beyazlı ekip, yapılanlara tepki gösterip, “İstanbul’un göbeğinde takım otobüsüne saldıran, maçta önce Kocaeli basınını sahaya almayan, çekim yaptırmayan, soyunma odasına çamaşır suyu ve kimyasala boğarak futbolcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır”

“SOYUNMA ODASINA GİREMEYİP SAHADA SOYUNDULAR”

Bu şartlarda soyunma odasına giremeyen takımımız sahanın içinde solunup, maça öyle hazırlanmıştır. Bizi sahada soyunmak zorunda bırakan, bu ortamda futbol oynatmaya karar veren kim varsa, şunu iyi bilsinler ki Gebzespor Şampiyon olacaktır” denildi. Gebzespor, Pazar günü çok zor şartlar altında oynadığı maçta Feriköyspor’a 70.dakikada yediği golle 1-0 yenildi. Lider Çorluspor’un deplasmanda TAÇ Spor ile berabere kalmasıyla da puan farkı ikiye çıktı.