Derince Safi Port Limanı’nda yangın

Derince’de bulunan Safi Port Limanı’nda yangın çıktı. Liman sahasında bulunan tankta çıktığı belirtilen yangınla ilgili olarak ihbar yapıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Safi Port’un yanında bulunan TMO’da geçen yıl patlama meydana gelmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.