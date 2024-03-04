Tipioğlu ve Çiftçi’den derneklere çıkarma

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu’yla birlikte, ilçedeki dernekleri ziyaret etti. Tipioğlu ve Çiftçi, ilk olarak Çayırova Kars-Ardahan-Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Burada Serhat diyar hemşehrileriyle buluşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Tipioğlu, AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, meclis üyesi adayları, gördükleri ilgi ve alakadan ötürü çok memnun olduklarını Dernek Başkanı Aytekin Sır ve yönetimine belirtti. Büyük bir coşkuya sahne olan programda, Tipioğlu ve Çiftçi, meşalelerle karşılanırken, yaptıkları konuşmalar da büyük alkış aldı.

DERNEKLER ZİYARET EDİLDİ

Kars-Ardahan Iğdır Derneği’ndeki ziyaretin ardından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ne geçen heyet, Kocaeli Artvin Dernekleri Federasyonu’nun, Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirilen etkinliğe katılım gösterdi. Artvinli hemşehrileriyle bir araya gelen heyet, son olarak Çayırova Erzurumlular Derneği’nin düzenlediği programa katıldı. Cumhur İttifakı’nın Çayırova’daki tüm kurmaylarının hazır olduğu toplantıda, Tipioğlu ve Çiftçi’nin konuşmalar dernek üyeleri tarafından ilgiyle dinlendi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN