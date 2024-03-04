Ketenciler Kültür Merkezi hizmete açıldı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, göreve başladığından bu yana ilçeye kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyor. Başkan Kocaman’ın 2019 seçim beyannamesinde yer alan Ketenciler Kültür Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
GENİŞ KATILIM
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Burhan Abiş, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Hayati Dilek, BBP İlçe Başkanı Ali Oktay, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu, ilçe yöneticileri, Ketenciler Çerkes Kültür Derneği Başkanı Birgül Özkanlı ve davetliler katıldı.
TESİS KAZANDIRDIK
Açılış Ketenciler Çerkes Kültür Derneği tarafından yapılan gösteri ile başladı. Ketenciler Mahalle Muhtarı Erkul Kılıç, konuşmasında Ketenciler Kültür Merkezi’nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ise “Burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Ketenciler Mahallemize uzun yıllar hizmet edecek bir tesisi kazandırdık. Buranın yapımında birçok emek vardır” dedi.
BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR
İlçemiz genelinde yapılan her hizmetin içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın olduğunu belirten Başkan Kocaman, “Bizi biz yapan kültürümüz, birlik ve beraberliktir. Geçmişi unutursak yok olmaya mahkûmuz. Bunu biliyoruz. Kültürümüze sahip çıkacağız. Burada çok güzel etkinliklerin olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.
SOYDABAŞ’TAN TEŞEKKÜR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile ilçe belediye başkanımız et ve tırnak gibi bir arada çalışmaktadırlar. Bu uyumun devam etmesi Kocaeli’nin Kartepe’nin menfaatine olacaktır. Bu tesisin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
FONKSİYONEL KÜLTÜR MERKEZİ
Ketenciler Kültür Merkezi toplam 2955 metre kare alanda hizmet verecek. 537 metre kare kapalı alanı olan merkez içerisinde 135 metre kare düğün salonu, Muhtarlık Ofisi, Kadın Spor Merkezi, KAR-MEK sınıfları, mutfak, bebek bakım odası, mescid ve wcler bulunuyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.