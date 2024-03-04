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04 Mar 2024 - 11:47- Sağlık G:

Kilo vermek isteyenlere uyarı, sağlığınızı tehlikeye atmayın

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Kocaeli Şehir Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Seda Erem Basmaz obezitenin önlenmesinde hastalığa uygun planlamalar yapılması gerektiğini belirterek, “Kilo verebilmek için tek tip diyetleri ve besinsel takviyelerini kesinlikle önermiyoruz. Bu tarz girişimler tam tersine başta karaciğer olmak üzere organların sağlığını tehlikeye atabilir” dedi.

Kilo vermek isteyenlere uyarı, sağlığınızı tehlikeye atmayın mask
Kilo vermek isteyenlere uyarı, sağlığınızı tehlikeye atmayın
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Kocaeli Şehir Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Seda Erem Basmaz, 4 Mart Obezite Günü hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Seda Erem Basmaz, ”Obezite, dünyada sıklığı giderek artan ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen  bir hastalıktır. Şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, tansiyon yüksekliği, kan yağlarında yükseklik, karaciğer yağlanması ve buna bağlı olarak siroz gelişimine neden olabilir. Obezite oranları erişkinlere benzer şekilde çocuklarda da artmaktadır. Ülkemizde ise sıklığı yüzde 30 olan kritik sınırı aşmıştır.“ dedi.

YAŞAM ŞEKLİ DEĞİŞİKLİĞİ
Dr. Seda Erem Basmaz obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde öncelikle yaşam şekli değişikliği önerildiğini ifade ederek, “Obezite daha çok enerji alımının artmasıyla beraber enerji harcanmasının azalmasına bağlı gelişmektedir. Daha nadir sebepler ise hormonal bozukluklar ve genetik hastalıklardır. Obezite önlenmesinde ve tedavisinde öncelikle yaşam şekli değişikliği önerilir. Beslenme tedavisinde kişiye, hastalığına uygun planlamalar yapılmalıdır.” diye konuştu. 

"SAĞLIKLI KİLO VERMENİN YOLU SAĞLIKLI BESLENMEDEN GEÇER"
Tedavinin başarısında hastanın uyumunun oldukça önemli olduğunu belirten Dr. Seda Erem Basmaz, açıklamasına şöyle devam etti:
“Sonrasında ilaç tedavileri denenebilir. Kilo verebilmek için tek tip diyetleri ve besinsel takviyelerini kesinlikle önermiyoruz. Bu tarz girişimler tam tersine başta karaciğer olmak üzere organların sağlığını tehlikeye atabilir. Doktor ve diyetisyen kontrolünde sağlıklı kilo vermenin yolu her zaman sağlıklı beslenmeden geçmektedir.“

Kilo vermek isteyenlere uyarı, sağlığınızı tehlikeye atmayın

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Kocaeli, HER, ifade

04 Mar 2024 - 11:47 Kocaeli/ İzmit- Sağlık --- Okunma

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