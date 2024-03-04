İstanbul'da akaryakıt tankerinde patlama: 1 ölü 3 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'ndeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde, kaynak yapılırken patlama meydana geldi.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Ağır yaralılardan 1'i kurtarılamadı.
Diğer ağır yaralının tedavisi ise hastanede devam ediyor. Hafif yaralanan 2 kişinin de ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.