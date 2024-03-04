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İstanbul'da akaryakıt tankerinde patlama: 1 ölü 3 yaralı

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İstanbul Ataşehir'de, yakıt tankerinde kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

İstanbul'da akaryakıt tankerinde patlama: 1 ölü 3 yaralı mask
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İstanbul'un Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'ndeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde, kaynak yapılırken patlama meydana geldi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Ağır yaralılardan 1'i kurtarılamadı.

Diğer ağır yaralının tedavisi ise hastanede devam ediyor. Hafif yaralanan 2 kişinin de ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

# İstanbul

04 Mar 2024 - 12:26 İstanbul- Türkiye --- Okunma

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