Ayağı kayınca başını lavaboya çarpan yaşlı adam öldü

Olay, Körfez Esentepe Mahallesi Karaçam Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir yıl önce eşini kanser nedeniyle kaybeden Kazım Şenyıldız, Esentepe Mahallesi'ndeki kardeşinin olduğu apartmana yerleşerek yalnız yaşamaya başladı. Akşam saatlerinde ağabeyi Salih Şenyıldız ile sohbet eden Kazım Şenyıldız uyumak için alt kattaki evine gitti.

KARDEŞİNİ KAHVALTIYA ÇAĞIRMAK İSTEDİ

Sabah kardeşini kahvaltıya çağırmak için kapıyı çalan Salih Şenyıldız yanıt alamayınca içeri girdi. Salih Şenyıldız kardeşini banyoda yerde hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Kazım Şenyıldız'ın başını lavaboya çarparak hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Polisin ilk tespitlerine göre, yaşlı adamın abdest aldığı sırada dengesini kaybedip düştüğü, başını lavaboya çarparak hayatını kaybettiği yönünde oldu. Yaşlı adamın cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.