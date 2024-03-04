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Yeşilova Yeni Boğaziçi Camii hizmete girdi

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Başkan Büyükakın, Büyükşehir’in destekleriyle tamamlanan Yeşilova Yeni Boğaziçi Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti

Yeşilova Yeni Boğaziçi Camii hizmete girdi mask
Yeşilova Yeni Boğaziçi Camii hizmete girdi
Yeşilova Yeni Boğaziçi Camii hizmete girdi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanları olan ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor, yeni yapılan çok sayıda camiye malzeme desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir’in destekleriyle tamamlanan İzmit Yeşilova Yeni Boğaziçi Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın’a Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık eşlik etti.

Yeşilova Yeni Boğaziçi Camii hizmete girdi

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükakın, mahalle muhtarı Ali Filiz, caminin dernek yöneticileri ve vatandaşlarla caminin bahçesinde sohbet etti, taleplerini dinledi. Daha sonra camide incelemelerde bulunan ve yapılan işlerle ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, kente güzel bir cami daha kazandırdıklarını söyleyerek, vatandaşların huzurla ibadetlerini yerine getirmelerinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Cami dernek yöneticileri ve vatandaşlar da caminin yapımında verilen destekten dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Yeşilova Yeni Boğaziçi Camii hizmete girdi

ESTETİK GÖRÜNÜMÜYLE GÖZ DOLDURDU

Kocaeli’nin her noktasında ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova Yeni Boğaziçi Camii’nin de inşaat malzemesi ve muhtelif ihtiyaçlarını karşıladı. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı demir, beton, kubbeler için gofrajlı alüminyum ile çeşitli inşaat malzemesi desteği sağladı. Diğer yandan Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı da şadırvan yapımı, mihrap, minber, korkuluk imalatları, giriş çıkış ve yangın kapıları ile nakkaş süslemeleri karşıladı. Cami, estetik görünümüyle göz doldurdu.

Yeşilova Yeni Boğaziçi Camii hizmete girdi

 

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04 Mar 2024 - 12:55 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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