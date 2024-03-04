Operasyonel araç kiralama sektörü geçen yıl 73 bin aracı filosuna kattı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TOKKDER, bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2023 yılı sonuçlarını içeren TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'nu açıkladı.

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2023 yılında 78 milyar 200 milyon liralık yeni araç yatırımı yaparak 73 bin aracı filosuna kattı. 2023 yılı sonu itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 166 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektörün toplam araç sayısı 2022 yılı sonuna göre yüzde 3,7 artarak 254 bine ulaştı.

Raporda, Renault, yüzde 17,6 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü.

Renault’yu yüzde 17,1’le Fiat, yüzde 11,0 ile Toyota, yüzde 10,5 ile Volkswagen ve yüzde 9,6’yla Ford takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 47,5’i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 29,2 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 11,7 pay aldı.

2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların yüzde 2,9 olan payı ise 2023 yılı sonunda yüzde 6,9’a yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkat çekti.

Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 41,4’lük bölümünü dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 49,2’ye, hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 9,3’e yükseldi.

TOKKDER raporunda yer alan bir başka veri ise operasyonel araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 52 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 21,9 ile ikinci sırada yer aldı.

SUV araçlar ise yüzde 16,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 0,9 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Sektörün toplam araç parkının yüzde 78'ini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Operasyonel araç kiralama sektörü 2023 yılında da ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam etti. Sektörün 2023’te ödediği vergi tutarı toplamda 42 milyar lirayı buldu.

Filodaki araç sayısı yüzde 3,7’lik büyüme kaydederek 254 bine ulaştı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu verilerine göre, operasyonel kiralama sektörünün filosundaki araç sayısının 2023 yılında 2022 yılı sonuna göre yüzde 3,7’lik büyüme kaydederek 254 bine ulaştığını açıkladı.

Ekici, şunları kaydetti:

"Operasyonel araç kiralamanın sadece bir otomobil temin etme yöntemi olmadığı, hayatı kolaylaştıran birçok hizmeti de içinde barındırdığı konusundaki farkındalık günden güne artıyor. Günümüzde risklerini iyi yönetmek ve verimliliğini artırmak isteyen birçok işletme, operasyonel araç kiralamayı tercih ediyor. Operasyonel araç kiralama, yeni araçlara erişimi kolaylaştırarak bir yandan ülkemizde trafik ortamında daha güvenli yeni teknoloji ürünü araçların payının artmasını desteklerken, diğer yandan da işletmelere müşterilerine karşı kurum imajının yüksek tutulmasında da destek oluyor.

İklim krizinin ekonomik ve sosyal düzen üzerindeki olumsuz etkilerini günümüzde doğrudan tecrübe ediyoruz ve bu durumun gezegenimiz için varoluşsal bir tehdit olduğunun farkındayız. Bugün şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri, finansmandan yatırıma ve tüketici beklentisine kadar birçok alanda başarı için belirleyici bir rol oynuyor. Dolayısıyla sektör fark etmeksizin tüm şirketlerin hızla net sıfır hedeflerini belirleyerek emisyonlarını azaltması ve yeşil dönüşümünü hızlandırması çok önemli."

Kaynak: AA